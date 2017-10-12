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Spor

Bursaspor'da Sercan Yıldırım şoku

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR'da dün Badu'nun ardından bugün de Sercan Yıldırım sakatlanarak, antrenmanı yarıda bıraktı

12 Ekim 2017 17:40

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR\'da dün Badu\'nun ardından bugün de Sercan Yıldırım sakatlanarak, antrenmanı yarıda bıraktı.
Bursaspor\'da sakat oyuncular kervanına yeni bir isim daha katıldı. Yeşil beyazlı ekibin bu sabah yaptığı antrenmanın basına kapalı olan bölümünde Sercan Yıldırım sakatlık yaşadı. Taktik ağırlıklı yapılan çift kale maçta girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldığı öğrenilen tecrübeli oyuncu, antrenmanı tamamlayamadı. Sedye ile birlikte sahadan ayrılan Sercan Yıldırım\'ın son durumu çekilecek MR\'ın ardından belli olacak.
Bu sezon başında da sakatlık yaşayan Sercan Yıldırım, uzun bir süre takımdan ayrı kalırken geçtiğimiz haftalarda yeniden takımla birlikte idmanlara katılmaya başlamıştı.

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