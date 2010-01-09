'Bursaspor'da satılık futbolcu yok'

T24 - Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Sercan Yıldırım, Volkan Şen ve Ozan İpek dahil olmak üzere hiçbir oyuncuyu satmama kararı aldıklarını söyledi.



Sağlam, Özlüce Tesisleri Konferans Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, lige, geçen sezon ortaya konan başarıyı ve istikrarı devamlı kılmak ve 6. sırada bitirilen geçen sezonun üzerinde bir başarı yakalamak hedefiyle başladıklarını kaydetti.



Sezonun ilk haftalarında bazı futbolcularının adaptasyon sıkıntısı yaşadığını, bunun aşılmasının ardından zorlu rakiplerle yapılan maçlarda tüm oyuncularının sorumluluk alarak mücadele ettiğini vurgulayan Sağlam, bunun sonucunda Bursaspor'un yönetim, teknik heyet ve taraftarı tatmin eden neticeler alarak, ligin ilk yarısını 3. sırada bitirip, 46 yıllık kulüp tarihinin ''en iyi ilk yarı'' performansını sergilediğini ifade etti.



Sağlam, futbolcularının zirve yarışı sırasında mücadelesini oyun kuralları çerçevesinde yaparak, hem ligde 3. sıraya yerleştiğini, fair-play ligi sıralamasında da ikincilik koltuğuna oturduğunu belirtti.



Oyuncu satmama kararı



Transfer konusunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı ile bir araya geldiklerine de değinen Sağlam, şöyle dedi:



''Bu toplantıda kulübün durumu, gelecekle ilgili beklentiler, taraftarın ve şehrin beklentilerini ortaya koyarak, bir strateji izlemeye karar verdik. Bu görüşmede Sercan Yıldırım, Volkan Şen ve Ozan İpek dahil olmak üzere hiçbir oyuncumuzu satmama kararı aldık. Bu oyuncularla ilgili yine birçok haber yapılacaktır ama biz böyle bir karar aldık.''



Sağlam, ''Tabii ki bu kararı verirken 'Sercan veya diğer futbolcular hiç satılmayacak' diye bir durum yok'' derken, Sercan ve diğer futbolcularla ilgili çok üst düzey bir teklif olması halinde değerlendirilebileceğini, bunun dışında lige mevcut kadroyla devam edeceklerini belirtti.

