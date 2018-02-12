T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursaspor'da sakatlığını atlatan Batalla takımla çalıştı

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR'da bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan kaptan Pablo Martin Batalla, sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı

12 Şubat 2018 16:05

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR\'da bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan kaptan Pablo Martin Batalla, sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.
Spor Toto Süper Lig\'de Teleset Mobilya Akhisarspor\'a mağlup olan Bursaspor, 22\'nci haftada sahasında karşılaşacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Özlüce Tesisleri\'nde sabah gerçekleştirilen antrenman öncesinde teknik direktör Paul Le Guen, oyuncularıyla kısa bir görüşme yaptı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Yeşil beyazlı ekip daha sonra dar alanda kontrol pas oyunu oynadı, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yapıldı.
Dün oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında forma giyen oyuncular düz koşuların ardından antrenmana kondisyon salonunda devam etti. Sakatlıkları bulunan Kubilay Kanatsızkuş ve Emre Taşdemir kondisyoner Giovanni Melchiore eşliğinde çalıştı. Uzun süredir takımdan ayrı kalan kaptan Pablo Martin Batalla ise bugün takımla çalıştı. Ligin 18\'inci haftasında oynanan Medipol Başakşehir maçının ardından sakatlık yaşayan Arjantinli oyuncu, bu süre zarfında Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş ve Teleset Mobilya Akhisarspor maçlarını kaçırdı. Batalla\'nın, Evkur Yeni Malatyaspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.
Bursasporyarın yapacağı antrenmanla Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkan DURALBURSADHABURSASPORPablo Martin BatallaSpor Toto Süper Lig Teleset Mobilya AkhisarsporBursasporEvkur Yeni MalatyasporTesisleriPaul Le GuenYeşilDünTeleset Mobilya AkhisarsporSakatlıklarıKubilay KanatsızkuşEmre

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24