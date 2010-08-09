-BURSASPOR'DA KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BURSA (A.A) - 09.08.2010 - Bursaspor, Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Pazartesi akşamı Konyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Özlüce Tesisleri'nde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam gözetiminde yapılan antrenmanda yeşil-beyazlı futbolcuların TFF Süper Kupa maçında Trabzonspor karşısında alınan 3-0'lık yenilgi nedeniyle oldukça moralsiz oldukları gözlendi. Antrenmana A Milli Takım kampında bulunan Sercan Yıldırım ve Ozan İpek ile sakatlıkları süren Volkan Şen ve Insua katılmadı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda yeşil-beyazlı futbolcular ısınma koşularının ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Sol ayak diz kapağında ağrıları artan Turgay, antrenmanı yarıda bıraktı. Antrenman, gruplar halinde serbest koşu ile sona erdi. Bursaspor, Konyaspor maçı hazırlıkları çerçevesinde akşam da basına kapalı bir antrenman yapacak.