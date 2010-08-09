T24 LogoT24 Logo
Spor

BURSASPOR'DA KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BURSA (A.A)

09 Ağustos 2010 14:59

-BURSASPOR'DA KONYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BURSA (A.A) - 09.08.2010 - Bursaspor, Süper Lig'in ilk haftasında 16 Ağustos Pazartesi akşamı Konyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Özlüce Tesisleri'nde Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam gözetiminde yapılan antrenmanda yeşil-beyazlı futbolcuların TFF Süper Kupa maçında Trabzonspor karşısında alınan 3-0'lık yenilgi nedeniyle oldukça moralsiz oldukları gözlendi. Antrenmana A Milli Takım kampında bulunan Sercan Yıldırım ve Ozan İpek ile sakatlıkları süren Volkan Şen ve Insua katılmadı. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda yeşil-beyazlı futbolcular ısınma koşularının ardından dar alanda pas çalışması yaptı. Sol ayak diz kapağında ağrıları artan Turgay, antrenmanı yarıda bıraktı. Antrenman, gruplar halinde serbest koşu ile sona erdi. Bursaspor, Konyaspor maçı hazırlıkları çerçevesinde akşam da basına kapalı bir antrenman yapacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24