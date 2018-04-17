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Spor

Bursaspor'da kongre tarihi belli oldu

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR, kongresini 19-20 veya 26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirecek

17 Nisan 2018 21:17

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR, kongresini 19-20 veya 26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirecek.
Bursaspor Kulübü\'nü seçim heyecanı sarmaya başladı. Yeşil beyazlı kulüpte Ali Ay başkanlığında Özlüce Tesisleri\'nde toplanan yönetim kurulu kongre tarihi belirledi. Buna göre Bursaspor Kulübü\'nün kongresi 19-20 Mayıs veya 26-27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Her iki oturumun ilk gününde konuşmalar, ikinci gününde ise oylamalar yapılacak.
Kongrenin de Bursaspor\'un maçlarını oynadığı Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu\'nda yapılması kararına varıldı. Ramazan ayına denk gelmesinden dolayı iftar yemeğinin de stadyumda verilmesi düşünülürken, kongre ise iftar vaktinin ardından gerçekleştirilecek.
Konuyla ilgili kulüpten resmi açıklamanın ise yarın yapılması bekleniyor.

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