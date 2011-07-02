-BURSASPOR'DA KOMBİNE BİLET SATIŞLARI BAŞLIYOR BURSA (A.A) - 01.07.2011 - Turkcell Süper Lig takımlarından Bursaspor'un 2011-2012 sezonu kombine bilet satışlarının 6 Temmuz Çarşamba günü başlayacağı bildirildi. Bursaspor Kulübünden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda Spor Toto Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme ve play-off müsabakaları ile Ziraat Türkiye Kupası maçlarında geçerli olacak kombine bilet satışlarına 6 Temmuz Çarşamba günü Bursa Atatürk Stadı Biletix ana satış gişesinden başlanacağı belirtildi. Bu çerçevede 6 Temmuz-17 Temmuz tarihleri arasında geçen sezona ait kombine sahiplerine öncelik verileceği, 18 Temmuz Pazartesi gününden itibaren de tüm koltukların kombine satışının yapılacağı kaydedildi. Açıklamada ayrıca eski kombine sahiplerinin almış oldukları yeni kombinelerini 18 Temmuz Pazartesi günü saat 10.00 itibariyle Bursa Atatürk Stadı sporcu giriş kapısında bulunacak kombine teslim noktasından fatura ve sözleşmelerini ibra etmek suretiyle alabilecekleri, kombine genel satışlarının ise direkt kart teslimatı yapılmak suretiyle gerçekleşeceği ifade edildi.