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Spor

Bursaspor'da hedef tahtasında Le Guen var

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR'DA Galatasaray mağlubiyetinin üzüntüsü yaşanırken Paul Le Guen'e yoğun eleştiriler var

24 Şubat 2018 14:14

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR\'DA Galatasaray mağlubiyetinin üzüntüsü yaşanırken Paul Le Guen\'e yoğun eleştiriler var. Çalıştırdığı kulüp düzeyindeki ekiplerde an itibariyle en kötü grafiğe sahip Fransız çalıştırıcı ile yönetimin görüşmesi bekleniyor.

Süper Lig\'de Galatasaray\'a 5-0 kaybederek bu sezonun en ağır yenilgisini alan Bursaspor\'da eleştiri okları yönetim ve Teknik Direktör Paul Le Guen\'e yöneldi. Yeşil beyazlı ekibin deneyimli çalıştırıcısı, mağlubiyetin baş sorumluluları arasında gösterilirken takımdaki geleceği de ciddi şekilde tartışılmaya başlandı. Galatasaray maçının ardından bir kez daha istifa etmeyeceğine işaret eden Le Guen, \"Başkanın güveninin arkamda olduğunu biliyorum\" ifadesini kullanmıştı. Başkan Ali Ay ile Le Guen\'in alınan kötü sonuçların ardından bir araya gelerek özel bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

KARİYERİNİN EN KÖTÜ DÖNEMLERİNDEN BİRİNİ GEÇİRİYOR

Fransız çalıştırıcı, bu sezonun başında göreve gelirken kariyerinin de en kötü dönemlerinden birini geçiriyor. 2009 yılının Haziran ayında Paris St-Germain\'den ayrılmasının ardından Afrika\'da Kamerun, Nijerya ve Umman gibi ülke takımlarını çalıştıran Le Guen, uzun bir aradan sonra ilk kez yeniden bir kulübün başına geçmişti. Bursaspor\'un başında şu ana dek 23\'ü lig ve 6\'sı kupa olmak üzere 29 maça çıkan Fransız çalıştırıcı, bu mücadelelerde ise 1.45 puan ortalamasını yakalayabildi. Bu durum kulüp takımları düzeyinde Le Guen\'in an itibariyle en başarısız performansı oldu.

Le Guen, daha önce Rennes\'deyken 113 maçta 1.47, Olimpique Lyon\'dayken 156 maçta 1.90, Glasgow Rangers\'tayken 29 maçta 1.83 ve Paris Saint Germain\'deyken ise 130 maçta 1.63\'lük puan ortalaması tutturmuştu.

 

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