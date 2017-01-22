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Spor

Bursaspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi bitti

Hamzaoğlu'nun yerine getirilmesi düşünülen adaylar Şota, Zico ve Samet Aybaba...

22 Ocak 2017 10:20

Süper Lig takımlarından Bursaspor'da Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi. Adanaspor karşısında alınan yenilgi sonrası, Bursaspor resmi sitesinden bir açıklama yayımlayarak, deneyimli teknik adamla yolların ayrıldığını duyurdu.

Bursaspor'dan yapılan açıklama şöyle:

17 Aralık 2015 tarihinden bu yana A Takım Teknik Direktörlük görevini sürdüren Sn. Hamza Hamzaoğlu ve ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.Kendisine kulübümüze hizmetlerinden ötürü teşekkür eder. Bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.

 

Adaylar Şota, Zico ve Samet Aybaba

 

Hamza Hamzaoğlu'nun ardından yeni teknik direktör adayları konusunda da gelişmeler yaşanıyor. Bursaspor Yönetimi'nin Şota Arveladze, Arthur Zico ve Samet Aybaba isimleri üzerinde durduğu ve bu 3 isimle kısa süre içerisinde görüşmelerde bulunacağı öğrenildi. Samet Aybaba konusunda, teknik direktör arayışlarını sürdüren bir başka takım Alanyaspor'un da devrede olduğu biliniyor. 

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