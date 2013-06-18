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Spor

Bursaspor'da Erkan Körüstan dönemi

İbrahim Yazıcı'nın ölümünden sonra yapılan ve 5 adayın yarıştığı olağanüstü genel kurulda Körüstan, 791 oyla başkan seçildi

18 Haziran 2013 13:53

Bursaspor Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Erkan Körüstan, 791 oy alarak başkanlığa seçildi.

Bursaspor'da yeni başkan Erkan Körüstan oldu.

İbrahim Yazıcı'nın ölümünden sonra yapılan ve 5 adayın yarıştığı olağanüstü genel kurulda Körüstan, 791 oyla başkan seçildi.

Bursaspor kongresinde Körüstan'ın yanı sıra Hayri Yazıcı, İlhan Uslu, Mesut Mestan ve Muzaffer Önadım başkanlık için üyelerden oy istedi. Gece geç saatlerde sona eren oy sayımının ardından Erkan Körüstan, 791 oy alarak Bursaspor'un yeni başkanı oldu. Diğer adaylardan Hayri Yazıcı 514, İlhan Uslu 408, Mesut Mestan 384, Muzaffer Önadım 15 oy aldı.

2004-2005 sezonunda yeşil-beyazlı kulüpte başkanlık görevini yürüten Körüstan, böylelikle ikinci kez Bursaspor başkanlığına gelmiş oldu.

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