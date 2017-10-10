Bursaspor'da Emre Taşdemir sevinci

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)- BURSASPOR\'da uzun süredir sakatlığı bulunan Emre Taşdemir, aylar sonra takımla birlikte çalışmalara katıldı. Yeşil beyazlı ekipte Bogdan Stancu ise milli takımdan döndü.

Bursaspor, sabah saatlerinde Özlüce Tesisleri\'nde Süper Lig\'in 8\'inci haftasında 16 Ekim Pazartesi günü sahasında karşılaşacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına 1 günlük aradan sonra başladı. Yeşil beyazlı ekipte Emre Taşdemir sevinci yaşandı. Uzun süredir sakatlığı bulunan ve tedavisi için önce Katar\'a, ardından da Almanya\'ya giden genç oyuncu aylar sonra ilk kez takımla birlikte antrenmana çıktı. Düz koşu ve ısınma hareketlerini takımla birlikte gerçekleştiren Emre Taşdemir, ardından takımdan ayrılarak tedavisine devam etti.

LE GUEN\'DEN UYARI

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen ise, antrenman öncesinde oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı. Önümüzdeki haftanın çok önemli olduğunu ve Osmanlıspor maçının zorlu geçeceğini belirten Fransız çalıştırıcı, oyuncularından kendilerini antrenmana vermesini istedi. Daha sonra düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, topla yapılan koordinasyon çalışması ile devam etti. Yeşil beyazlı ekip son olarak dar alanda maç yaptı.

STANCU DA DÖNDÜ

Antrenmana Milli takımlarda bulunan William Troost-Ekong, Harun Tekin, Dzon Delarge, Aziz Behich, Mikel Agu, Kubilay Kanatsızkuş ve Muhammed Şengezer katılmadı. Sakatlığı bulunan Pablo Martin Batalla, Bilal Kısa, Josua John ve Deniz Yılmaz ise tedavisi sürdüğü için antrenmanda yer almadı. Romanya Milli Takımı\'ndan dönen Bogdan Stancu ise takımla birlikte çalışmalara katılırken, ısınma hareketleri sonrasında takımdan ayrılarak düz koşu yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan detaylar

-Emre Taşdemir\'in takımla çalışması

-Stancu\'nun koşusu

HABER-KAMERA-Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

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