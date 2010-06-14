Bursaspor'da dev transfer

T24- Bursaspor Futbol Şube Sorumlusu Mesut Mestan, dün sabah oyuncunun menajeriyle görüşmek üzere Almanya’nın Münih kentine gitti.





Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan’ın haberine göre, oyuncunun menajeriyle ilk teması yardımcı antrenör Birol Berkem kurdu. Berkem’in Mestan’ı arayıp menajerin tüm şartları kabul ettiğini söylediği bildirildi.



Insua ile anlaşmaya varıldığı, transferi Antalya’da PRO-LİSANS kampında bulunan Ertuğul Sağlam’ın onayladığı, mali konularda Başkan İbrahim Yazıcı’nın son sözü söyleyeceği belirtildi. Mali şartlarda anlaşma sağlanırsa, imzalar çok kısa sürede atılacak.



30 yaşındaki orta saha oyuncusu Boca Juniors'ta kiralık olarak forma giyiyor. Insua'nın bonservisi Meksika'nın Club America takımında bulunuyor.



Geçtiğimiz yıllarda Avrupa'da da futbol oynayan Arjantinli futbolcu, 2003-04 sezonunda İspanya'nın Malaga ve 2006-07 sezonunda ise Almanya'nın Borussia Mönchengladbach takımlarında forma giymişti.



ŞAMPİYONUN STADI YENİLENİYOR





Bursaspor'un Şampiyonlar Ligi maçlarına yetiştirilmesine çalışılan Bursa Atatürk Stadı'nda hafriyat işlerinden sonra tribünlerin genişletilmesine başlandı. Tribünlere ilave sıralarla seyirci kapasitesinin 5 bin 800 kişi artırılacağı bildirildi.



Zorlu bir lig maratonunun sonunda Türkiye'nin 5. büyüğü, Anadolu'nun ikinci şampiyonunu çıkaran Bursa Atatürk Stadı, tarihinin en kapsamlı revizyonunu geçiriyor.





Büyük Önder Atatürk'ün talimatı ve bin liralık bağışıyla projelendirilen ve hayata geçirilen yarım asırdan fazla geçmişe sahip stadyum, Bursaspor'un imza atacağı daha büyük başarılara ev sahipliği yapması için hazırlanıyor.





Özellikle UEFA kriterlerine uygun olarak Bursaspor'un Şampiyon Ligi maçlarına yetiştirilmesi amacıyla Mayıs ayının son haftasında başlatılan çalışmalar kapsamında ilk olarak hafriyat yapıldı. Günde 24 saat çalışan 80 kamyon ve 7 iş makinesiyle zemini kazılan stattan, 4 bin kamyon toprak çekildi.





TRİBÜNLER GENİŞLETİLİYOR







Stadyumdaki çalışmaları yürüten inşaat firmasının proje müdürü Orhan İnan, hafriyat işinden hemen sonra tribünlerin genişletilmesine başlandığını belirterek, maraton ve kapalı tribüne 8, kale arkalarına ise 7 ilave sıra yapılacağını söyledi.





Bu çalışmayla seyirci kapasitesinin 5 bin 800 kişi artırılacağını ifade eden İnan, şöyle konuştu:





''Bir hafta, 10 gün içinde kaba inşaat tamamlanmış olacak. Ardından daha ince işlere başlayacağız. Acil çıkış kapıları, protokol ve kapalı tribünde bay ve bayan tuvaleti, VIP salonları, basın ve protokol kısımları, soyunma odaları, duşlar, yangın çıkışları gibi birçok bölümde UEFA'nın şart koştuğu kriterlere göre düzenleme yapılacak. Stadın içi ve dışında 200 kişi, vardiyalı sistemle 24 saat aralıksız çalışıyor.''







SAHA İLK MAÇTA HAZIR OLACAK





Stadyumun çimleri için sipariş verildiğini ve ilgili firma görevlilerinin zemindeki çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan İnan, ''Zemine birkaç kat farklı malzemeler serilecek. Bu katmanların üzerinde hazır yapılacak çim olacak. Sahayı ağustos ayında sezonun ilk maçına yetiştirebiliriz. Stadyumun tamamını da Şampiyonlar Ligi'ne hazır etmek için yoğun çalışıyoruz'' dedi.





İnan, çalışmalar bittiğinde Atatürk Stadı'nın, yeni yüzüyle Şampiyonlar Ligi'ne uygun hale getirilmiş olacağını belirterek, stadın şampiyona yakışır duruma geleceğini, yeni haliyle herkesi şaşırtacağını kaydetti.