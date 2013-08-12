Bursaspor'da Christoph Daum dönemi

Bursaspor, bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan Alman çalıştırıcı Christoph Daum ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Hikmet Karaman'ın görevine son verilmesinin ardından teknik direktör arayışlarına giren yeşil beyazlı kulüp yönetimi, Alman teknik adam Daum ile görüşmelere başladı. Christoph Daum ile İspanya'da bir araya gelen Bursaspor ikinci başkanı Rıdvan Şen, yönetim kurulu üyesi Yüksel Çolak ve genel direktör Ayhan Barışıcı, deneyimli teknik adamla her konuda anlaşma sağladı.

Daum ve ekibinin 14 Ağustos Çarşamba günü Bursa'ya gelerek, resmi sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi.