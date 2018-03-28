Bursaspor'da Bogdan Stancu küllerinden doğdu

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - GEÇTİĞİMİZ sezon kariyerinin en kötü dönemini yaşayan Bogdan Stancu, bu sezon Bursaspor\'un en golcü ismi oldu. Rumen golcü attığı gollerle takımının ligdeki konumuna direkt olarak etki ederken, önceki sezonlarını hatırlattı.

Bursaspor’da Bogdan Stancu sevinci yaşanıyor. 2010-11 sezonunun devre arası transfer döneminde Galatasaray’a gelen ve o günden bu yana Türkiye’de forma giyen Rumen golcü, kendisi için kabusa dönen geçen sezonun ardından, bu sezon attığı gollerle adeta kendini buldu. Geçtiğimiz sezona Gençlerbirliği\'nde ilk 2 maçta 2 gol atarak başlayan Rumen oyuncu, sezonu da yalnızca 2 golle bitirirken, Bursaspor’a da devre arasında transfer olmuş ancak beklentileri karşılayamamıştı. Bu sezon ise son maçlarda takımına kazandırdığı puanlarla öne çıkan Stancu, 7 gol ve 2 asiste ulaşarak geçen sezonki kötü grafiğini unutturdu.

Türkiye’deki ilk sezonunda Galatasaray formasıyla çıktığı 14 maçta 3 gol atan Rumen oyuncu, daha sonraki sezonlarda ise adeta patlama yaptı. 2011-12 sezonunu 10, 2012-13 sezonunu 11, 2013-14 sezonunu 13, 2014-15 sezonunu 10, 2015-16 sezonunu da yine 10 golle tamamlayan Stancu, geçtiğimiz sezon ise kariyerinin en kötü dönemini yaşamıştı.

Galatasaray, Orduspor, Gençlerbirliği ve Bursaspor formalarını terleten Stancu, Türkiye kariyerinde çıktığı 216 maçta ise 66 gol ve 24 asist ile oynadı.

Aynı zamanda Bogdan Stancu, teknik direktör Paul Le Guen’in de vazgeçilmezlerinden oldu. Rumen golcü, yeşil beyazlı forma ile bu sezon tüm lig maçlarında forma giyen tek oyuncu unvanına sahip. Antrenmanlardaki istekli görüntüsüyle de dikkat çeken tecrübeli oyuncu, Bursaspor’un Antalyaspor ile oynayacağı maçta en önemli gol silahı olacak.

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