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Spor

Bursaspor'da Beşiktaş hazırlıkları sürüyor

Cemal EKENTOK- Gürkan DURAL/ BURSA,(DHA)- SÜPER Ligin 3'üncü haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü saat 19

23 Ağustos 2017 14:07

Cemal EKENTOK- Gürkan DURAL/ BURSA,(DHA)- SÜPER Ligin 3\'üncü haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü saat 19.45’de İstanbul’da Beşiktaş ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu mücadelenin hazırlıklarını yaptığı tek çalışma ile sürdürdü.
Teknik Direktör Paul le Guen, futbolcularıyla yaptığı toplantıda Beşiktaş karşılaşmasının önemine dikkat çekerek, “Hafta başından bu yana iyi çalışıyoruz. Şunu unutmayın bir takım iyi organize ise başarılı olur. Bizde Beşiktaş maçında iyi organize olmamız gerekiyor. Hepinizden bu maçı düşünmenizi istiyorum” dedi.
İtalyan kondisyoner Giovanni ile yapılan ısınmanın ardından, kontrol pas ve pres içerikli bir çalışma yaptılar. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen son bölümde ise Fransız Teknik Direktör Le Guen, Beşiktaş maçına yönelik taktik çalışma yaptırdı.
DENİZ VE BİLAL TAKIMA DÖNDÜ
Bursaspor’da uzun süredir sakatlığı nedeniyle düz koşu yapan Bilal Kısa ile, Medipol Başakşehir maçında sakatlanan Deniz Yılmaz  takımla birlikte çalışmalara başladı. Kasığında çekme olan Kubilay Kanatsızkuş ile gribal enfeksiyon geçiren Ertuğrul Ersoy antrenmanda yer almadı.
Diğer sakat oyuncular Furkan Özçal, Emre Taşdemir ve Serdar Kurtuluş’un tedavileri devam etti. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı çalışma ile Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

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