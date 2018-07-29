Bursaspor'da beklenen ayrılık

Bursaspor, geçen sezon sakatlığı sebebiyle hiçbir maçta forma giyemeyen golcü oyuncu Sercan Yıldırım ile yollarını ayırdı.

Teknik direktör Samet Aybaba'nın yeni sezon yapılanmasında kadroda yer vermediği 28 yaşındaki oyuncunun karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği öğrenildi.

Futbola Bursaspor alt yapısında başlayan ve 2007-2011 yılları arasında yeşil-beyazlı formayı terleten Sercan, 2012 yılında Galatasaray'a transfer olmuş ancak bekleneni verememişti. Sercan, sırasıyla Sivasspor, Şanlıurfaspor, Bursaspor ve Balıkesirspor'a kiralanmıştı. Tecrübeli golcü, Serdar Aziz'in Galatasaray'a transferinde Bilal Kısa ve Furkan Özçal ile birlikte yeşil-beyazlı takıma bonservisi ile transfer olurken, futbola başladığı kulübünde yine beklentileri karşılayamadı.

Geçen sezon sakatlık problemi yaşayan ve hiçbir maçta forma giyemeyen Sercan Yıldırım'ın 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.