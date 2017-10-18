Bursaspor'da Başkan Ali Ay'dan takıma yakın takip

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)

Bursaspor\'da sakatlığı bulunan Josua John\'un tedavisi yapılırken, Emre Taşdemir ve Badu ise takımdan ayrı çalıştı. Başkan Ali Ay da antrenmanı yakından takip etti.

Süper Lig\'in 9\'uncu haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Bursaspor\'da bu maçın hazırlıkları devam ediyor. Akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri\'nde bir araya gelen yeşil beyazlı ekibin antrenmanı, Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman tempolu koşularla devam etti. Daha sonra topla koordinasyon çalışması yapan yeşil beyazlı oyuncular, son bölümde ise dar alanda jokerli kontrol pas oyunu oynadı.

Sağ ayak birinci parmağında ödem olan Josua John\'un tedavisi yapılırken, Emre Taşdemir ve Emmanuel Badu takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Bursaspor Başkanı Ali Ay da, antrenmanı yakından takip etti. Başkan Ay, bir süre Teknik Direktör Paul Le Guen ile oturarak, Fransız teknik adamdan takımın son durumu hakkında bilgi aldı.

Yeşil beyazlı ekip, yarın sabah saatlerinde yapacağın antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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