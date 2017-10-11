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Spor

Bursaspor'da Badu şoku

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - Bursaspor'da Emmanuel Badu girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı

11 Ekim 2017 21:37

Gürkan DURAL / BURSA,(DHA) - Bursaspor\'da Emmanuel Badu girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak antrenmanı yarıda bıraktı.
Bursaspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarını sürdürürken akşam antrenmanında Emmanuel Badu, yeşil-beyazlı ekibi korkuttu. Antrenman esnasında Yusuf Abdullah ile girdiği ikili mücadele sonucu sakatlanan Emmanuel Badu antrenmanı yarıda bıraktı. Badu\'nun ayak bileğinde zorlanma olduğu tespit edildi. Tedbir amaçlı yardımlarla birlikte saha dışına alınan Badu\'nun son durumu çekilecek röntgenin ardından sakatlığı netlik kazanacak.
Ayrıca çift kale maç esnasında kolununun üzerine düşen kaleci Muhammed Şengezer de antrenmanı yarıda bıraktı.

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