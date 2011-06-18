-BURSASPOR'DA 6 KİŞİYE TUTUKLAMA TALEBİ BURSA (A.A) - 17.06.2011 - Bursaspor ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı'nın da bulunduğu 9 kişiden 6'sı tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde, ''Suç işlemek için örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, zimmet, resmi evrakta sahtecilik, soruşturma gizliliğini ihlal, güveni kötüye kullanma ve mal varlığını bildirmeme'' suçlarından gözaltına alınan ve sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, İkinci Başkan Haluk Özkıyıcı, eski İkinci Başkan Osman Çelik, Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Saltan, Bursaspor Kulübü Genel Müdürü Osman Nuri Biçer ve kulüp muhasebecisi Sema Çavuşoğlu, Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Zanlılar, ifadelerinin tamamlanmasının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Gözaltındaki diğer zanlılar olan Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Yazıcı, Bursaspor TV Genel Müdürü Mehmet Gerçeksi, kulüp avukatı Jale Demir'in Cumhuriyet Savcılığındaki işlemleri sürüyor. Bu arada, Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı'nın Cumhuriyet Savcısına ifade verdiği sırada şekerinin yükseldiği, Yazıcı'ya adliye sarayında bulunan sağlık ekiplerinin müdahale ettiği öğrenildi. Yazıcı'nın ifade verdikten sonra polis odasında dinlendiği bildirildi.