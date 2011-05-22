-BURSASPOR: 1 - GENÇLERBİRLİĞİ: 0 (İLK YARI) ESKİŞEHİR (A.A) - 21.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı Bursaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 13. dakikada Gençlerbirliği atağında Curri'nin ortasında ceza sahası içindeki Yasin topa vuramayınca, Bursaspor defansı tehlikeyi uzaklaştırdı. 24. dakikada Volkan ile Turgay paslaştı. Turgay topu tekrar Volkan'a verdi. Volkan'ın sağ kanattan yaptığı ortada Altidore'un ters vuruşunda meşin yuvarlak, Gençlerbirliği ceza sahasından uzaklaştı. 28. dakikada Turgay'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Altidore, topla buluştu. Altidore'nin şutunda kaleci Ramazan meşun yuvarlağı kontrol etti. 32. dakikada, Kirita'nın pasında Volkan topla buluştu. Çalımlarla ceza sahasına giren Volkan'ın şutunda meşin yuvarlak kaleci Ramazan'ın eline çarpmasına rağmen filelerle buluştu: 1-0 41. dakika Volkan, topu sağ kanattaki Ali'ye doğru attı. Ceza sahası içine atılan topa, Ali'den önce dokunan Gençlerbirliği defansı meşin yuvarlığı kornere attı. Volkan'ın sağ taraftan kullandığı korner attışında İbrahim, topa iyi yükseldi. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı yeşil-beyazlı ekibin 1-0 üstülüğüyle sona erdi. Bursaspor-Beşiktaş maçı öncesinde çıkan olaylar nedeniyle Bursaspor'a verilen ceza dolayısıyla maç, Eskişehir'de seyircisiz oynandı. Kale arkasında misafir taraftarlar için ayrılan tribünlerdeki üç koltuğa Bursaspor formasının asıldığı gözlendi. Stat: Atatürk Hakemler: Süleyman Abay, Kemal Yılmaz, Erdem Bayık Bursaspor: Yavuz, İbrahim, Serdar, Vederson, Volkan, Kirita, Bekir, Turgay, Ali, Ozan, Altidore Gençlerbirliği: Ramazan, Orhan, Burak, Aykut, Curri, Randall, Mehmet, Zec, Yasin, Hurşut, Emre Gol: Dk. 32 Volkan (Bursaspor)