Bursaspor zirveye koşuyor

T24- Bursaspor Turkcell Süper Lig'in ilk yarısında iyi bir performans sergileyerek devreyi 3. sırada bitirdi.

Türk futbolunun baş aktörlerinden biri olan ancak son 10 yılda arzu edilen çizgide olamayan Bursaspor, Turkcell Süper Lig'de geçen yılki çıkışını bu yıl da sürdürerek, gösterdiği performansla devreyi 35 puanla 3'üncü sırada bitirdi.Ligde 2008-2009 sezonunun ilk yarısında istikrarsız bir dönem geçiren, Samet Aybaba ve Güvenç Kurtar gibi teknik direktörlerin görevlerinden ayrılmasının ardından Ertuğrul Sağlam ile el sıkışan yeşil-beyazlı takım, belki de 10 yıldır aradığı istikrarı “Sağlam” bulmuş oldu.

Ertuğrul Sağlam ile iyi bir ivme yakalayan Bursaspor, geçen sezon Avrupa kupalarına katılmayı adeta “Kıl payı” kaçırırken, 2009-2010 sezonunda işi şansa bırakmaya niyeti yokmuş gibi görünüyor.

Bu sezon Ertuğrul Sağlam, kadroda yer alan oyuncuların tümünden verim almaya çalışırken, genç teknik adamın sezon başında Beşiktaş'tan gelen Tomas Zapotocny ve Ali Tandoğan ise en güvendiği isimlerin başında yer aldı.

Zapotocny bin 440, Ali Tandoğan ise bin 350 dakika sahada yer alırken, bu iki futbolcuyu bin 323 dakikayla Turgay Bahadır, bin 311 dakikayla Ömer Erdoğan ve bin 282 dakikayla Ivan Ergiç takip etti.

İlk yarıda sadece iki kez 18 kişilik maç kadrosunda yer alan Ramazan Sal, 2 dakikayla en az oynama şansı bulan futbolcu olurken, genç golcü Muhammed Demir 31 dakika forma giyebildi. Brezilyalı futbolcu Jose Tadeu da fazla oynama şansı bulamadı ve yeşil-beyazlı formayı sadece 45 dakika terletebildi.



Tüm takım golcü

Ligin ilk yarısında en fazla gol atan takımlar sıralamasında da üst sıralarda yer alan Bursaspor'da adeta tüm takım, “golcü” kimliğine büründü.

Kaleci Ivankov'un bile gol atma başarısı gösterdiği 17 maçlık ilk yarı periyodunda Volkan Şen, Turgay Bahadır ve Ivan Ergiç 4'er gol kaydederken, başarılı defans oyuncusu kaptan Ömer Erdoğan ve Arjantinli orta saha oyuncusu Pablo Batalla ile Ozan İpek de 3'er gol attı.Bursaspor'un genç golcüsü, Türkiye'den ve Avrupa'dan birçok takımın transfer listesinde yer alan Sercan Yıldırım ise sakatlıklar ve şanssızlıklar nedeniyle devre sonuna dek rakip fileleri sadece 2 kez havalandırabildi.



En hırçın Ozan İpek

Bu sezon Fair-Play Lig'de de zirve mücadelesi veren Bursaspor'un en hırçın futbolcusu ise 7 sarı 1 de kırmızı kart gören Ozan İpek oldu.Ozan İpek'in ardından Ali Tandoğan 5, Turgay Bahadır ve Volkan Şen de 3'er sarı kart gördü. Bursasporlu futbolcular, ligin ilk yarısını 31 sarı ve 1 kırmızı kartla kapattı.

