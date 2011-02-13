-BURSASPOR ZİRVE YOLUNDA YARA ALDI ESKİŞEHİR (A.A) - 13.02.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Eskişehirspor-Bursaspor maçı 1-1 tamamlandı. 54. dakikada Erkan'ın sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Tello topa kafayla dokundu. Kaleye doğru giden topu Ivankov parmaklarıyla uzaklaştırmaya çalıştı. Bu sırada üst direkten dönen meşin yuvarlağı Bursaspor defansı uzaklaştırdı. 70. dakikada sol kanattan Bursaspor'lu oyuncuları çalımlayarak ceza sahasına doğru ilerleyen Erkan'ın şutunda kaleci Ivankov topu bloke etti. 76. dakikada ceza sahası içinde Miller, Serdar'ı düşürdü. Hakem Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi. Sezer'in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1 83. dakikada Bursaspor atağında Batalla, topu ceza sahası dışındaki Ergic'e verdi. Ergic'in şutunda top direğe çarparak auta çıktı. 88. dakikada Alper'in ara pasında topla buluşan Ümit, hızla ceza sahası içine girdi. Kaleci ile karşı karşıya kalan Ümit'in şutunda Ivankov, topu tokatladı. Ümit, dönen topa tekrar kafayla vurdu, bu kez meşin yuvarlak auta gitti. 90. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Alper'in vuruşunda top kalenin üzerinden auta çıktı. 90+3. dakikada Bursaspor atağında Volkan Şen, topu ceza sahası içindeki Batalla'ya attı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Batalla'nın şutunda kaleci Ivesa tehlikeyi önledi. Maç 1-1 berabere tamamlandı. Bursaspor'da Ozan'ın kırmızı kart görmesine itiraz eden Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam, tribüne gönderildi. Karara tepki gösteren Sağlam, soyunma odasına gitti. Stat: Atatürk Hakemler: Halis Özkahya xxx, Erdinç Sezertam xxx, Nihat Mızrak xxx Eskişehirspor: Ivesa xx, Sezgin x (Dk. 63 Serdar x), Nadareviç xx, Diego xx, Volkan xxx, Alper x, Tello xx (Dk. 63 Ümit x), Burhan xx (Dk. 83 Doğa ?), Erkan xx, Sezer xx, Batuhan x Bursaspor: Ivankov x, Vederson xx (Dk. 45 Mustafa x), Ergic xxx, Stepanov x, Altidore xx (Dk. 77 Volkan Şen x), Insua x (Dk. 61, Batalla x) Ömer xx, Ozan xxx, Hüseyin x, Ali xx, Miller xx Goller: Dk. 76 Sezer (penaltıdan) (Eskişehirspor) Dk. 22 Ergic (Bursaspor) Kırmızı Kartlar: Dk. 68 Batuhan (Eskişehirspor), Dk. 79 Ozan (Bursaspor) Sarı Kartlar: Dk. 45 Burhan (Eskişehirspor), Dk. 33 Ali, Dk. 66 Ozan, Dk. 73 Ergic, Dk. 75 Miller, Dk. 90+2 Stepanov (Bursaspor)