Bursaspor yönetiminden Emniyet Müdürü Osman Ak'a ziyaret

BURSA, (DHA) - BURSASPOR Başkanı Ali Ay ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak\'ı makamında ziyaret etti.

Bursaspor Başkanı Ali Ay, yönetim kurulu üyeleri Yusuf Arslan, Hasan Parlakay ve Hakan Hacızade ile birlikte Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak\'ı ziyaret etti.

Başkan Ali Ay, Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak\'a yeşil beyazlı kulüp ile ilgili bilgileri aktarıken Bursaspor\'un Türkiye\'nin en büyük şehir takımı olduğunu söyledi. Daha önce de Bursa\'da görev yaptığını belirten Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak ise Bursaspor\'un ne kadar büyük bir camia olduğunu bildiğini aktarırken elinden geldiğince maçlara gelmeye çalışacağını söyledi.

Ziyaretin sonunda Başkan Ali Ay ve Yönetim Kurulu Üyeleri Bursa Emniyet Müdürü Osman Ak\'a isminin yazılı olduğu Bursaspor forması hediye etti.

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