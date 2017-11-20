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Spor

Bursaspor yoğun yağış altında çalıştı

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) - Bursaspor, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına yoğun yağış altında başlarken, Pablo Martin Batalla kasığındaki sakatlık nedeniyle 2 gün takımdan ayrı kalacak

20 Kasım 2017 20:57

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) - Bursaspor, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarına yoğun yağış altında başlarken, Pablo Martin Batalla kasığındaki sakatlık nedeniyle 2 gün takımdan ayrı kalacak.
Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında 26 Kasım Pazar günü sahasında Kardemir Karabükspor\'u ağırlayacak olan Bursaspor, bir günlük iznin ardından bu maçın hazırlıklarına yoğun yağış altında başladı. Özlüce Tesisleri\'nde akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başlarken, farklı istasyonlarda kontrol pas çalışması yapan yeşil-beyazlı oyuncular, daha sonra minyatür kalelerde çift kale maç yaptı.
Yeşil-beyazlı ekipte Pablo Martin Batalla, Göztepe maçı sonrasında kasığındaki hafif zorlanma nedeniyle antrenmana katılmazken, yıldız oyuncunun 2 gün takımdan ayrı kalacağı öğrenildi. Avustralya Milli Takımı\'ndan geçtiğimiz hafta dönen ve akabinde gribal enfeksiyon geçiren Aziz Behich de antrenmanda yer almazken, Jires Kembo takıma yarın dahil olacak.
Antrenmanın ilk bölümündeki düz koşunun ardından bir grup oyuncu ise çalışmadan ayrıldı. Emre Taşdemir ve Onur Atasayar tedavilerine devam edilmesi için takımdan ayrılırken, Göztepe maçında 90 dakika forma giyen Ertuğrul Ersoy, Barış Yardımcı, William Ekong ve Bogdan Stancu günü düz koşu ile tamamladı. Göztepe maçında forma giyen oyunculardan kaleci Harun Tekin, Emmanuel Badu, Cristobal Jorquera, Dzon Delarge, Sinan Bakış ve Ricardo Faty ise çift kale maçta yer aldı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ;
- Koşu çalışması
- Pas çalışması
- Çift kale maç
- Antrenmandan detaylar

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