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Spor

Bursaspor Yıldıray Baştürk ile görüşüyor

Başkan Ay'ın, Yıldıray Baştürk'e sportif direktörlük teklifini bu akşamki görüşmede ileteceği bildirildi

17 Haziran 2017 18:19

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, sportif direktörlük görevine eski milli oyuncu Yıldıray Baştürk'ü getirmeyi düşünüyor.

Yeşil-beyazlı kulübün daveti üzerine Almanya'dan dün gece Bursa'ya gelen Yıldıray Baştürk, bir restoranda başkan Ali Ay ile görüştü.

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından ayrılan ikilinin bu akşam Bursaspor'un Özlüce Tesisleri'nde yeniden bir araya geleceği öğrenildi.

Başkan Ay'ın, Yıldıray Baştürk'e sportif direktörlük teklifini bu akşamki görüşmede ileteceği bildirildi.

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Yıldıray BaştürkBursaspor

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