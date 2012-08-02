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Spor

Bursaspor ve Eskişehirspor Avrupa sınavında

Bursa ve Eskişehir kulüplerinin, Avrupa'daki rövanş mücadeleleri 9 Ağustosta oynanacak

02 Ağustos 2012 21:17

Bursaspor ve Eskişehirspor,UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçlarına bugün çıkacaklar.

Günün ilk maçında Bursaspor deplasmanda Finlandiya ekibi KUPS ile karşılaşacak. Belçikalı hakem Sebastien Delferiere'nin yöneteceği maç saat 18:30'da TRT Haber tarafından yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek diğer ekibimiz olan Eskişehirspor, Fransa ekibi Marsilya ile karşılaşacak. Eskişehir Atatürk Stadı'nda oynanacak maç Polonyalı hakem Pawell Gil tarafından yönetilecek. Karşılaşmayı saat 21:45'te TRT Haber yayınlayacak.

Karşılaşmaların rövanş mücadeleleri ise 9 Ağustos'ta oynanacak.

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