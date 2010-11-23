-BURSASPOR VALENCIA DEPLASMANINDA BURSA (A.A) - 23.11.2010 - Bursaspor, Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci maçında, yarın İspanya'nın Valencia takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Valencia'ya evinde 4-0 gibi farklı skorla yenilen, ardından Glasgow Rangers'a deplasmanda 1-0 kaybeden yeşil-beyazlı takım, zorlu Manchester United deplasmanında da sahadan 1-0 yenik ayrılarak iyi futbolunun karşılığını alamamıştı. Yeşil-beyazlı takım, daha sonra sahasında konuk ettiği İngiliz devi Manchester United'a 3-0 yenilmişti. İspanya'nın Valencia takımıyla yarın deplasmanda karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçta Şampiyonlar Ligi'ndeki kötü gidişatına ''Dur'' demek istiyor. -MAÇI PORTEKİZLİ HAKEM PAIXAO YÖNETECEK- Maçı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Bruno Miguel Duarte Paixao yönetecek. Valencia şehrindeki Estadi de Mestalla Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45 başlayacak karşılaşmada Paixao'nun yardımcılıklarını Venancio Manuel Raposo Batista Tome ve Ricardo Jorge Ferreira Santos yapacak. İlave yardıcı hakemlik görevini Joao Francisco Lopes Ferreira ve Joao Carlos Santos Capela'nın üstleneceği maçın dördüncü hakemi ise Bruno Alexandre Silva Esteves olacak.