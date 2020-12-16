Bursaspor'un parlayan yıldızı Batuhan Kör: Hedefim milli takım

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'ye attığı 4 gol ile Bursaspor'a tur attıran 19 yaşındaki Batuhan Kör, tur atladıkları için çok mutlu olduğunu söyledi. Bir anda dikkatleri üzerine çeken futbolcu, hedefinin önce milli takımda sonra da Avrupa’da forma giymek olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası beşinci Eleme Turu'nda Bursaspor, İzmir'de Göztepe'yi uzatmalara giden karşılaşmada 5-4 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. 4 golle takımına tur atlatan Batuhan Kör, ‘’Bugün 4 gol atacağımı hiç hayal etmemiştim’’ dedi.





Kör, kendi performansından ziyade takım olarak mücadelelerinin çok iyi olduğunu ve ellerinden geleni yaptıklarına değindi. Futbolcu, ‘’Bir üst tura çıktığımız için çok mutluyuz. Bursaspor'un hedefi her zaman kazanmaktır. Bu hedefe de ulaştığımız için çok mutluyum" açıklamasında bulundu.



Batuhan Kör, hedefinde milli takımda forma giymek olduğunu ve Avrupa’da kulübünü temsil etmek istediğinden bahsetti.



(DHA)