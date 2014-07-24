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Spor

Bursaspor, UEFA Avrupa Ligi’nde tur arıyor

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında Bursaspor, Gürcistan'ın Chikhura Sachkhere takımına konuk olacak

24 Temmuz 2014 13:28

Bursaspor, UEFA 2. Ön Eleme Turu'nda Gürcistan'ın Chikhura Sachkhere takımı ile bu akşam 0-0'ın rövanşına çıkacak. Tiflis'te oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Kendi sahasında oynadığı ilk maçta rakibi ile 0-0 berabere kalan yeşil-beyazlılar, Bursa'ya turla dönmek için mücadele edecek. Başkent Tiflis'teki Mikheil Meskhi Stadı’nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Polonyalı hakem Tomazs Musial yönetecek.

Bursaspor'da sakatlıkları bulunan Fernandao, Belluschi, Serdar Aziz, Emre Taşdemir ve Onurcan Piri maça götürülmedi. Teknik direktör Şenol Güneş'in sahaya Harun - Şener, Civelli, İbrahim, Aziz - Volkan, Bekir, Ozan Tufan, Aydın, Traore, Enes ilk 11'i ile çıkması bekleniyor.

Bursaspor'un turu geçmesi için maçı kazanmasının yanı sıra, her türlü beraberlik yeterli olacak. 0-0'da karşılaşma uzatmaya gidecek.

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