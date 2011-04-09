-BURSASPOR TRİBÜNLERİNDE KAVGA BURSA (A.A) - 08.04.2011 - Bursaspor ile Medical Park Antalyaspor maçının devre arasında Bursaspor tribünlerinde kavga çıktı. İlk yarının son bölümlerinde başlayan sözlü sataşmalar devre arasında kavgaya dönüştü. Kapalı kale arkası tribünde çıkan kavgada bazı taraftarlar söktükleri koltukları fırlattı. Olayların büyümesi üzerine kavganın bulunduğu tribünlere çevik kuvvet ekipleri girdi. Kavgayı yatıştıran polis, iki grup arasında barikat oluşturdu. Kavgayı çıkardıkları tespit edilenler stattan çıkarıldı. Bu arada, diğer tribünlerde bulunan Bursasporlu taraftarlar, ''Bursa'yı sevmeyen defolsun gitsin'' şeklinde tezahürat yaptı.