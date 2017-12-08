Bursaspor tribünlerinde Fenerbahçe maçı öncesi bayrak krizi

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - BURSASPOR\'DA Fenerbahçe maçı öncesinde bayrak krizi yaşanırken, yeşil beyazlı ekip ile Bursa Emniyet Müdürlüğü arasında yapılan görüşmeler sonrası kriz çözüldü.

Süper Lig\'deki 15\'inci hafta mücadelesinde bugün Bursaspor ile Fenerbahçe, Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu\'nda karşılaşacak. Bu zorlu randevu öncesinde ise yeşil beyazlı tribünlerde koreografi heyecanı yaşanıyor. Yeşil beyazlı taraftarlar, Fenerbahçe maçı öncesinde tribünde görsel şölen oluşturmayı planladı. Ancak sabah saatlerinde polisler tarafından sopalı bayrakların tribünlerden toplatıldığı iddiası ortaya atılırken, Bursasporlu taraftarlar da bunun üzerine tepki gösterdi.

Maça girmeme ihtimalinin de konuşulması üzerine Bursaspor Kulübü harekete geçti ve yeşil beyazlı ekip Bursa Emniyet Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda taraftarın Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu\'na bayrakları ile giriş yapabileceklerini açıkladı. Böylelikle Fenerbahçe maçı öncesinde bayrak krizi de çözülmüş oldu.

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