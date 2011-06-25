-BURSASPOR TOPBAŞI YAPTI BURSA (A.A) - 25.06.2011 - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, 2011-2012 sezonu hazırlıklarına, Özlüce Tesisleri'nde yaptığı ilk çalışmayla başladı. Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam gözetiminde yapılan ilk çalışmaya, 27 futbolcu katıldı. Çok sayıda taraftar da antrenmanı izledi. Sağlam, antrenman öncesinde, futbolcularla kısa bir konuşma yaparak, yeni gelen oyuncuları tanıttı. Bursaspor'un ilk çalışmasına, ülkelerinden geç dönen Vederson, Insua ve Batalla ile Ozan İpek katılmadı. Bu futbolcuların yarın, Miller'in Pazartesi, Carson'un ise Cuma günü takımla çalışmalara başlayacağı bildirildi. Isınma koşularıyla başlayan çalışma, bir saatlik düz koşuyla sona erdi. Antrenman sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sağlam, eksik oyuncuların olduğunu belirterek, ''Vederson, Insua, Batalla ve Ozan İpek, yarın aramızda olacak. Miller ve Carson, daha sonra katılacak'' dedi. Yeni sezonun Türk futbolu için hayırlı olmasını dileyen Sağlam, ''Hedefimiz, yine geçtiğimiz iki sezonda olduğu gibi ligin zirvesi ve Avrupa kupaları, taraftarımızı mutlu edecek başarılı bir takım oluşturmak'' diye konuştu. Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Sağlam, şunları kaydetti: ''Takıma takviyeler ve gönderdiğimiz oyuncular oldu. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Arada duraksadık ama yolumuza devam ediyoruz. Giden oyuncularımız Ivankov, Ali Tandoğan, Hüseyin Çimşir, Ivan Ergiç, Altidore, Mustafa Keçeli ve kalbimiz kırık da olsa Bekir Ozan'a teşekkür ediyorum.'' Alternatif futbolcuların da listelerinde bulunduğunu dile getiren Sağlam, ''Görüştüğümüz oyuncuları önümüzdeki hafta içinde takıma katmaya çalışacağız. Kamp başlamadan transferi tamamlamak istiyoruz. Görüştüğümüz oyunculardan olumsuz cevap alırsak diğer oyuncularla temasa geçeceğiz'' dedi. Bir gazetecinin, ''Yaptığınız bir açıklamada adli soruşturmadan kaçmadığınızı söylediniz'' anımsatması üzerine Sağlam, ''Yargı süreci içindeki olayların ardından Bursaspor'dan gitmeyi düşünmedim. Sıkıntılı günler geride kaldı. Toparlanıp eski günlerimize dönmeliyiz. 'Bursasporluyum' diyen herkes, takımı desteklemeli. Kombine satışlarında bunu göreceğiz'' diye konuştu. Yeşil beyazlılar, yarın yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek. Birinci etap çalışmalarını 6 Temmuz 2011 Çarşamba gününe kadar Özlüce Tesisleri'nde sürdürecek Bursaspor, ikinci etap çalışmalarını ise 7-21 Temmuz'da Avusturya'da yapacak.