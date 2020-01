Bursaspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: Ronaldinho'yu istemiyorum

Bursaspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeşil-beyazlı kulübün Brezilyalı yıldız oyuncu Ronaldinho'yu transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddiasına ilişkin, "Gündemimde Ronaldinho hiç olmadı. Haberim de yok, gündemimde de yok. Ronaldinho'yu istemem" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Özlüce Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 5 Nisan'da Bursa'da Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor ile ligdeki 26. karşılaşmalarına çıkacaklarını hatırlattı.

Ligde son olarak deplasmanda mağlup oldukları Medicana Sivasspor maçının hem puan hem de moral olarak kendilerine bir değer kaybettirdiğini belirten Güneş, bunu Suat Altın Kayseri Erciyesspor maçından alacakları galibiyetle telafi etmek istediklerini vurguladı.

Ntvspor'da yer alan habere göre, Güneş, Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor maçı ile başlayacak 3 maçlık zorlu bir periyotları olduğunu ifade ederek, "Ligde Erciyes, kupada Gençlerbirliği ve yine ligde Fenerbahçe ile oynayacağız. Üç zor maç var. Bu üç maçı güzel sonuçlarla bitirmek istiyoruz. Alacağımız puanlar hem teselli hem de moral olacaktır" diye konuştu.

Kayseri temsilcisinin teknik direktör değişikliğine gittiğini anımsatan Güneş, onların zor bir süreçten geçtiğini dile getirdi. Güneş, "Onlar da yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Rakibimizin gücü ne olursa olsun çıkabileceğimiz en iyi kadroyla çıkıp en iyi sonucu almak istiyoruz. İnşallah öyle olur. Sezon başından beri gelişim gösteren bir takımız. Şu an geldiğimiz nokta en iyi noktadır ama daha eksiklerimiz var. Ürettiklerimizin henüz sonuçsal değerini alamadık ama gelişim gösteriyoruz. Oyuncularımızın daha da üzerine koyacağını düşünüyorum; tabii burada duraklama yapmazsak. Şu an sezon başında konuştuğumuz yerin altındayız. Dolayısıyla yerimizden memnun değiliz. İlk 3'te olmamız zor görünüyor ama ilk 4 içinde olacak güçteyiz" dedi.

Ronaldİnho ve Batalla transferleri

Bir gazeteci, Güneş'e, "Geçeh hafta Brezilyalı oyuncu Ronaldinho ve Arjantinli Batalla için kulübünüzün transfer girişimleri olduğu yönünde haberler yer aldı. Bu konuda Kulüp Başkanı Recep Bölükbaşı ile görüşmeniz ve oyuncularla ilgili herhangi bir kararınız oldu mu " sorusunu yöneltti. Güneş, "Gündemimde Ronaldinho hiç olmadı. Haberim de yok, gündemimde de yok. Ronaldinho'yu istemem. Bunlar kısır döngülerdir. Büyük kulübün hedefleri değildir. Başkan ve diğer yöneticiler ya da gazetelerin söylediği hiçbir oyuncuyla ilgili bilgim yok. O karar herkesin olabilir ama tavsiyem; bu yapılmasın. Alınmasın yani. Bursaspor o tip hamlelerle büyümez. Ürettikleriyle büyümeli ama gerekirse yararlı olacak oyuncular alınmalı. Hiçbir oyuncunun gitmesini istemiyorum. Gitmesini istediğim oyuncular olursa söylerim. Yarın ben gidersem başkası gelir ama hiçbir oyuncu gitmemeli. Bursaspor'un geleceği için en az 6-7 oyuncu alınmalı" dedi.

‘6 ay önce konuştuğumuz oyuncularla

ilgili hala anlaşmalar olmadı’

Güneş, "Başkan Bölükbaşı'nın sizinle ilgili '20 yıllık anlaşma yapmak istiyoruz' şeklinde açıklamaları vardı. Bir görüşmeniz oldu mu Seneye yine Bursaspor'da devam edecek misiniz " sorularını da yanıtladı.

Bursaspor'un teknik direktörü olarak çalıştığı sürede neler katabileceğinin önemli olduğuna işaret eden Güneş, "Şu andaki hedefimiz sezon sonuna kadar her oyuncunun gelişimi, bir kadronun oluşması çok önemli ve bunun da süreklilik oluşturması gerekiyor. İkincisi ise Bursaspor'un Avrupa'da olabilmesi için birtakım hamleler yapması gerekiyor. Yönetimi, teknik heyeti, oyuncuları, şehir desteği, taraftarı her şey iyi olmalı. Geçen hafta Başkan, benimle ilgili konuştu. Ben de '6 ay önce konuştuğunuz oyuncularla konuşun, onlarla anlaşın' dedim. Bizim gidip gitmeyeceğimiz önemli olmaz. Ben bunları söylüyorum. İşin içindeyim. Olmasam da söylerim. Ben olmasam da bu takım yürür. Oyuncu ve hoca gidip gelebilir. Başkan iyi niyetle çalışıyor. Saygı duyduğum, çok değer verdiğim bir insandır. Ben şunu yapmam; bugün Recep Bey, Ahmet Bey, Hasan Bey hepimiz değişebiliriz. Kulübün ekonomik sıkıntıları varsa transfer yapamayacaksa açıklamakta yarar var. Yani elimizde oyuncular var, anlaşmalar var. 6 ay önce konuştuğumuz oyuncularla ilgili hala anlaşmalar olmadı. Yani olmazsa olmazlar var. Anlaşmazsanız gezer, aklı başka yerlerde olur. Bu konular olursa sevinirim, olmazsa üzülürüm. Yapacak başka bir şeyim yok" dedi.

A Milli Takım'daki Bursasporlu

oyuncuların performansı

Şenol Güneş, A Milli Takım'ın Hollanda maçı ile Bursasporlu oyuncuların ay yıldızlı forma altındaki performanslarının sorulması üzerine, milli takıma giden oyuncularını kutladı.

Milli takıma gitmenin, oyuncuların başarısı, aynı zamanda Fatih Terim'in takdiri olduğunu vurgulayan Güneş, "Hollanda maçında oyun, kamuoyunun beklentisinin üstünde oldu. Teknik heyeti, oyuncuları kutluyorum. O takım bizim takımımız, oyuncular bizim oyuncularımız. Takımımızda emek verdiğimiz oyuncuların orada oynaması da başarılı olması da bizi gururlandırır. Milli takım oyunu olarak, biz hücum değil savunma anlayışıyla başarılı olduk. Hücumda yeteneği olan özel oyuncularımızın savunma yapabileceğini gösterdiği bir maç oldu; Burak için de Gökhan için de. Adam kovalayacak, hem savunma hem de hücum yapacak. Elbette gol atacağız ama bunu yaparken rakipten top alacaksınız ve top vermeyeceksiniz. Şimdi hücum etmek ve maçları kazanmak zorundayız. Oyuncularımız hazır olmazsa bugünü arar. Milli takıma geldim diye bırakmasınlar. Oyuncularımızın çalışması lazım. Oyuncularımız bu süreci hızlı değişim olarak yaşıyor. Burayı gördükten sonra buradaki beklenti ve davranışları ne olacak Bunun ekonomik, psikolojik ve sosyal tarafı var. Oyuncunuzu değerli kıldığınız zaman o değeri ona göstereceksiniz. Onlar da o değerlerini size sunacak. Büyümenin sancıları olacaktır, hazır olmalıyız"

‘Başka takımlarla konuşmalarım var’

Güneş, "Başta Güney Kore olmak üzere yurt dışından birçok takımdan transfer teklifi aldığınız söyleniyor. Böyle teklifler aldınız mı " sorusu üzerine, Bölükbaşı'nın kendisiyle ilgili "20 yıllık anlaşma yapmak istiyoruz" sözünü hatırlattı.

Bölükbaşı'nın belki de espri yaptığını anlatan Güneş, "20 yıl ömrümü garanti ederse ben 20 yıl ona hizmet ederim yani. Bu garantimiz yok. Espri olarak algılıyorum ancak bana güvendiği ve beraber olmak istediği yönünde de algılıyorum. Bir yıl anlaştığım zaman da burada 'Bir gün mü kalırım, bir yıl mı kalırım ' diye değil, her geçen gün 'Buraya yarın ne katabilirim ', ona baktım. Ayrılırken benim için 'iyi birisi' denilsin, o yeterli. O benim için çok önemli. Hatalarım olacaktır ama bunun oranının çok düşük olmasını istiyorum. Diğer kulüplerle anlaşacaksam buraya da söylerim ama burayla anlaşmam olacak mı, onu ben de bilmiyorum. Şu an 'evet' diyemem. Zorlukları bilerek geldim. Buraya gelmemi Başkan istedi ama ben geldim. Gerçeklerimizi ve sorunlarımızı biliyoruz. Başka takımlarla ilgili evet konuşmalarım var ama bu konuşmalarım geçerliliği ve anlaşması yok. Bursaspor'da kalırım, kalmam bilmiyorum ama Bursaspor ve Bursa şehriyle hiçbir zorluğum olmadı. Geldiğimden beri herkes bana sahip çıktı. Ayrıldığım zaman da böyle bir hava bırakmak isterim. Kaldığım zaman da böyle kalmasını isterim. İş işten geçtikten sonra bir iş yapmanın anlamı yok. Onun için işi zamanında ve yerinde yapmak lazım. Her transfer için de hoca ile anlaşılacaksa geç kalınmamalı" şeklinde konuştu.