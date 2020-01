Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen: "Oyuncularıma güveniyorum"

Gürkan DURAL BURSA,(DHA) - Bursaspor\'da Teknik Direktör Paul Le Guen, Göztepe maçında önemli oyuncuları Titi ve Mikel Agu\'nun yer almamasına ilişkin, \"İkisi de bizim için büyük eksiklik. Ama yerine girebilecek oyuncularıma da tamamen güveniyorum\" diye konuştu.

Bursaspor\'da Teknik Direktör Paul Le Guen, Süper Lig\'de karşılaşacakları Göztepe maçına ilişkin açıklamalarda bulundu. Milli takım aralarının her zaman özel olduğunu dile getiren Fransız çalıştırıcı, \"Tam takım olarak çalışamıyorsunuz ister istemez, bu bağlamda baktığımızda da Göztepe maçından önce yapacağımız son 1-2 antrenman bizim için çok daha fazla önem kazanıyor. Çünkü oyuncularımız geri dönmüş oluyorlar. Biz de onlarla temel prensiplerimizi, taktiksel temelimizi hatırlamak için antrenmanlar yapacağımızdan bu iki günkü antrenman önem kazanıyor\" dedi.

Göztepe karşısında kart cezalısı Titi ve sakat oyuncu Mikel Agu\'nun yokluğunu da değerlendiren Le Guen, \"Onların yerine girip oynayacak oyuncularıma tamamen güveniyorum. Tabii ki bir yandan da kabullenmemiz gerekiyor. Çok büyük bir eksiklik ikisi de bizim için, hem Titi hem Agu, ilk 11\'imizin düzenli oynayan oyuncuları ama bununla birlikte yerine girebilecek oyuncularıma da tamamen güveniyorum\" diye konuştu.

\'TARAFTARIMIZ KARAR VERİCİ MEKANİZMA HALİNE GELDİ\'

Bursaspor\'un iç sahada oynadığı iyi futbolda taraftarın da büyük rolünün olduğuna değinen Le Guen, şunları söyledi: \"Örnek vermem gerekirse Antalyaspor karşılaşması bizim için çok önemli bir doneydi. O karşılaşmada taraftarımız destekleriyle gerçekten karar verici bir mekanizma haline geldi. Özellikle Milli Takım\'dan dönüşlerde oyuncuların konsantrasyonlarını sağlayabilmeleri açısından çok büyük önem arz ediyor. Çünkü oyuncularımızın konsantrasyonlarını maça verebilmeleri adına çok fazla şey yapıyoruz. Taraftarlarımızın oradaki varlığı, desteği oyuncularımızın bu dönüşlerini daha yumuşak bir geçiş yapabilmesi açısından, konsantre olmaları açısından hayati önem taşıyacak.\"

\'SİSTEM DEĞİŞİKLİĞİ HER ZAMAN VAR\'

Eksik oyuncuların çokluğu sonrası oyun sistemine ilişkin de konuşan Le Guen, \"Sistem değişikliği her zaman bizim kafamızda var, her zaman göz önünde bulundurduğum faktörlerden biri ama bunun kararını kameraların önünde almayacağım. Bu kararı maçtan önce açıklamayacağım. Siz de benim hangi kararı verdiğimi maçın hemen öncesinde görebileceksiniz\" ifadelerini kullandı.

BADU TAKIMLA ÇALIŞTI

Öte yandan Bursaspor, Özlüce Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıkları devam eden Yusuf Erdoğan, Mikel Agu, Bilal Kısa sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almadı. Çarşamba günü yapılan antrenmanda ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı çalışmayı yarıda bırakan Emmanuel Badu ise, takımla birlikte çalıştı. Yeşil beyazlı ekip Göztepe maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Paul Le Guen\'in konuşması

-Antrenmandan detaylar