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Spor

Bursaspor taraftarından indirimli bilete suç duyurusu

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçı biletlerini satın alıp, taraftarlarına uygun fiyatla satmıştı.

23 Nisan 2010 03:00

T24 - Bursasporlu bir taraftar, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulunun Kasımpaşa maçı biletlerini satın alarak, taraftarlarına daha uygun fiyatla satması üzerine Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.


Bursaspor taraftarı Alper Kavuşturan yaptığı açıklamada, Kasımpaşa Spor Kulubünün 25 Nisan Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan Stadında oynanacak Fenerbahçe maçında konuk takım taraftarları için 5 bin 34 kişilik yer ayırdığını ve bilet fiyatlarını da 120 TL'den satışa sunduğunu hatırlattı.


Bunun üzerine Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulunun karşılaşmanın biletlerini satın alarak sarı-lacivertli taraftarlara uygun fiyatla 50 ve 80 TL'den satmaya başladığını ifade eden Kavuşturan, bu nedenle kendisinin de Şişli Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu bildirdi.


Kavuşturan, spor müsabakalarında şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair kanunun 14. maddesi 2. fıkrasında, ''Spor müsabakalarında her ne suretle olursa olsun, toplu veya organize biçimde rayiç bedelin altında veya üstünde müsabaka biletinin temini, dağıtımı, bilette yazılan bedelin üstünde satılması ve kapasitenin üstünde seyirci alınması veya bu yerlere biletsiz seyirci kabul edilmesi yasaktır'' hükmünün yer aldığını vurgulayarak, "Spor kulüplerinin aynı Fenerbahçe Kulübünün yaptığı gibi biletleri açıklanan fiyatlar dışında veya bedelsiz taraftarlara ulaştırması çok açık ve net bir şekilde yasak olduğu açıklanmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübünün kanun tanımaz bu hareketi dikkat çekicidir. Üstelik 25 Nisan Pazar günü birbirlerine rakip olacak iki kulüp arasında 600.000 TL gibi bir rakamın konuşulduğu para trafiğinden bahsediliyor. Bu son haftalara girilirken benim gibi birçok futbol severi rahatsız etmiştir" dedi.

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