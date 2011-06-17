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Spor

BURSASPOR SORUŞTURMASI GENİŞLİYOR BURSA (A.A)

17 Haziran 2011 16:45

-BURSASPOR SORUŞTURMASI GENİŞLİYOR BURSA (A.A) - 17.06.2011 - Bursaspor ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeşil-beyazlı kulübün eski yöneticilerinden Mesut Mestan hakkında da yakalama emri çıkarıldığı öğrenildi. ''Usulsüzlük ve zimmete para geçirme'' iddiasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde, bir dönem Bursaspor Kulübü Futbol Şube Sorumluluğu görevini yürüten, daha sonra yönetim kurulu kararıyla üyelikten ihraç edilen Mesut Mestan hakkında da cumhuriyet savcısı tarafından yakalama emri çıkarıldı.  Mestan'ın, şu anda ABD'de bulunduğu bildirildi.  Soruşturma kapsamında, eski yönetici Osman Çelik hakkında da yakalama kararı ve yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor.

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