-''BURSASPOR SAHİPSİZ DEĞİLDİR' BURSA (A.A) - 08.05.2011 - Bursaspor Kulübü Avukatı Öztürk Yazıcı, Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş'ın deplasmanda Bursaspor ile yapması gereken maçın taraftar olayları nedeniyle iptal edilmesine ilişkin, ''Bursaspor sahipsiz değildir. Hükmen mağlubiyet kararı çıkarsa kimse bu işin altından kalkamaz'' dedi. Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Yazıcı, Perşembe günü çıkacak olan karara kadar bir takım altyapı çalışmalarına başladıklarını belirterek, ''Öncelikle İstanbul basının eleştiriyoruz. Olaylara kendi pazarlama stratejileriyle yaklaşıyorlar. Bugünkü gazetelere baktığımızda, Bursaspor'un hükmen mağlup edildiğini, birkaç maç hak mahrumiyeti cezası aldığını görüyoruz. Bu olaya tek gözlü bakmaktır. Dün yaşanan olaylar stadın birkaç kilometre dışında gerçekleşmiş olaylardır. Taraftarın bu olaylara dahli yoktur. Bunun iyi analiz edilmesi gerekir'' diye konuştu. Olaylara katılan kişilerin sayısının 200'ü geçmeyeceğini ve bu kişilerin çoğunluğunun 18 yaşından küçük olduğunu hatırlatan Yazıcı, ''Geçen hafta başkanından yöneticisine, teknik direktöründen oyuncusuna takım olarak çok sorumlu beyanatlar verdik. Küfürün insanlık ayıbı olduğunu, şiddetin kabul edilemez olduğunu belirttik. Barış, dostluk ve kardeşlik yönlerini ön plana çıkarmaya çalıştık. Bu anlamda maçla ilgisi olmayan kentin birkaç sokağında gerçekleşen asayiş olayından dolayı maçın oynanamaz olması kabul edilemez'' ifadesini kullandı. Yazıcı, Beşiktaş Futbol Takımının daha erken saatlerde stada getirilebileceğini vurgulayarak, şöyle konuştu: ''Keşke erken saatlerde Beşiktaş takımı daha iyi önlemler alınmış bir şekilde getirilseydi. Başka önlemler de alınsaydı, bu maç bal gibi oynanırdı. Sonuç bilançosunda Bursaspor kulübünün zararlı olduğu gerçeğini herkes görüyor. Öte yandan, kurallar da yanlış yorumlanıyor. Spor Müsabaka Talimatı'nda yer alan 17. maddeye göre ön kötü olasılıkla tarafsız sahada oynama cezası gerektiğine işaret ediyor. Eğer ön yargılar hakim olup İstanbul medyası gibi hükmen mağlubiyet peşinen kabul edilirse bu iş farklı yönlere gider. Bursaspor sahipsiz değildir. Hükmen mağlubiyet kararı çıkarsa kimse bu işin altından kalkamaz.'' Burada kuralları iyi okumak gerektiğine de değinen Yazıcı, ''Hiçbir kabahati olmayan Bursaspor'un ceza almaması gerekir. Yarın hukuk kurulunu topluyorum. Bizler sahipsiz değiliz. Bursasporlu avukatlar kendi aralarında toplanıyor. Hukuka dair tüm çalışmalarımızı yapacağız ve adalet yerini bulacak. Yasalar Şiddet Yasası'ndan bu yana şahsileştirildi. Dolayısıyla cezaların kuralları var. Bursaspor sorumlu olmadığı ve stad dışında gelişen olaylardan yargılanamaz'' dedi.