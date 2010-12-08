-BURSASPOR PUANLA BİTİRDİ BURSA (A.A) - 07.12.2010 - Futbolda Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Bursaspor, ''Devler Ligi'' macerasını puanla bitirdi. Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında Glasgow Rangers'i ağırlayan Bursaspor, ilk yarısını 1-0 yenik kapadığı maçta, ikinci yarıda Sercan'ın attığı golle skoru 1-1 yaptı ve karşılaşma bu şekilde sonuçlanmış oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü Batalla ile 6-1 biten Valencia maçında bulan yeşil-beyazlı takımın ikinci golünü Sercan atarken, bu gol aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanı da getirdi. Yeşil-beyazlı takım, grupta daha önce oynadığı 5 maçı kaybetmişti. Karşılaşmanın ardından Bursaspor taraftarları takımlarını ayakta alkışladı. Taraftarlar, yeşil-beyazlı futbolcuları tribünlere çağırarak ''Bu taraftar sizinle gurur duyuyor'' tezahüratı yaptı.