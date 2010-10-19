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Spor

BURSASPOR MANCHESTER'DA  MANCHESTER (A.A)

19 Ekim 2010 22:29

-BURSASPOR MANCHESTER'DA  MANCHESTER (A.A) - 19.10.2010 - Avrupa Şampiyonlar Ligi (C) Grubu'nda yarın Manchester United ile karşılaşacak Bursaspor, İngiltere'nin Manchester kentine geldi. Bursa Yenişehir Havaalanı'ndan THY'ye ait özel uçakla Manchester'a hareket eden yeşil-beyazlı kafile, yaklaşık 4 saatlik yolculuğun ardından Manchester Havaalanı'na indi. Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı, geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle kafilede yer almadı. Bursaspor, bu akşam maçın oynanacağı Old Trafford Stadı'nda son antrenmanını yapacak.

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