-BURSASPOR MANCHESTER'DA MANCHESTER (A.A) - 19.10.2010 - Avrupa Şampiyonlar Ligi (C) Grubu'nda yarın Manchester United ile karşılaşacak Bursaspor, İngiltere'nin Manchester kentine geldi. Bursa Yenişehir Havaalanı'ndan THY'ye ait özel uçakla Manchester'a hareket eden yeşil-beyazlı kafile, yaklaşık 4 saatlik yolculuğun ardından Manchester Havaalanı'na indi. Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı, geçirdiği gribal enfeksiyon nedeniyle kafilede yer almadı. Bursaspor, bu akşam maçın oynanacağı Old Trafford Stadı'nda son antrenmanını yapacak.