T24 LogoT24 Logo
Spor

Bursaspor maçına Beşiktaş taraftarı alınacak

Bursa Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, Bursaspor-Beşiktaş karşılaşmasına konuk siyah-beyazlı taraftarların alınması kararlaştırıldI

08 Mayıs 2017 20:17

Bursa'da gerçekleştirilen İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında, Bursaspor-Beşiktaş karşılaşmasına konuk siyah-beyazlı taraftarların alınması kararlaştırıldı.

Heykel'deki Valilik binasında gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Ergun Güngör başkanlık yaptı. Toplantıya, Bursaspor Kulübü Genel Müdürü Erhan Başoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin ile jandarma, emniyet ve diğer kurumların yetkilileri de katıldı.

Kurulun toplantısında, Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda 15 Mayıs Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak maça Beşiktaşlı taraftarların alınması yönünde karar verildi.

Karar doğrultusunda, siyah-beyazlı taraftarlara ayrılan biletler, satış için Beşiktaş Kulübüne verilecek. Siyah-beyazlı taraftarlar İstanbul'dan toplu halde stada getirilecek.

ETİKETLER

BeşiktaşBursaspor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24