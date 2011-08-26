-Bursaspor lige veda etti BRÜKSEL (A.A) - 25.08.2011 - UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Bursaspor, deplasmanda RSC Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak, lige veda etti. 55. dakikadaki Bursaspor atağında, Bangura'nın yaklaşık 20 metre mesafeden sert şutunda yerden gelen topu kaleci Proto iki hamlede yakaladı. 59. dakikada Anderlehct 2-1 öne geçti. Insua'nın hatalı geri pasını iyi değerlendiren Suarez, topu arka direğe ortaladı. Biglia'nın çaprazdan sert şutunda top kaleci Carson'dan döndü. Pozisyonu iyi takip eden Jovanovic, dönen topu düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 2-1 68. dakikada Bursaspor eşitliği sağladı. Sol taraftan kazanılan serbest atışı kullanan Vederson, topu arka direğe ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Stepanov, topu kafayla filelere gönderdi: 2-2 81. dakikada Bursaspor atağında ortadan hareketlenen Batalla, topa yaklaşık 25 metreden sert vurdu. Yerden giden top yandan az farkla auta çıktı. 87. dakikadaki Bursaspor atağında sol kanattan hareketlenen Mehmet Sak, topu arka direğe ortaladı. Arkalardan gelen İsmail Haktan'ın kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı. 90 artı 1. dakikada Bursaspor net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Sağ kanattan hareketlenen İsmail Haktan'ın orta şut karışımı vuruşunda üstten kaleye giden topu Proto son anda tokatladı. Stepanov topu kafayla tamamlamak istedi. Top direğin hemen yanından auta çıktı. Maç 2-2 biterken, ilk maçı 2-1 kaybeden Bursaspor, bu skorla UEFA Avrupa Ligi'ne veda etmiş oldu. Stat: Constant Vanden Stock Hakemler: Manuel Jorge Neves Moreira De Sousa xxx, Jose Manuel Silva Cardinal xxx, Jose Carlos Neves Ramalho xxx(Portekiz) RSC Anderlecht: Proto xx, Odoi xx, Juhasz xxx, Kouyate xx, Safari xx, Gillet xxx, Kljestan xx, Biglia xxx, Jovanovic xxx (Dk. 89 Kanu ?), Suarez xx, De Sutter xx (Dk. 59 Matos x) Bursaspor: Carson xx, Svensson xx, Stepanov xxx, İbrahim xx, Vederson xxx, N'Diaye xx, Insua xx (Dk. 78 İsmail Haktan x), Batalla xxx, Turgay xxx, Ahmet xx (Dk. 74 Mehmet Sak x), Bangura x (Dk. 86 Ömer x) Goller: Dk. 38 Juhasz, Dk. 59 Jovanovic (Anderlecht), Dk. 5 Turgay, Dk. 68 Stepanov (Bursaspor) Sarı Kartlar: Dk. 85 Juhasz, Dk. 90 artı 2 Biglia (Anderlecht), Dk. 14 Bangura, Dk. 22 İbrahim, 90 artı 3 Mehmet Sak (Bursaspor)