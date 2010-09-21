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Spor

BURSASPOR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ ANKARA (A.A)

21 Eylül 2010 01:00

-BURSASPOR LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ ANKARA (A.A) - 20.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de, 5. haftanın son maçı olan Gaziantepspor-Bursaspor karşılaşması hakem Deniz Çoban tarafından tatil edildi. Gaziantep'te, Kamil Ocak Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 62. dakikasında, tribünlerden atılan yabancı madde sonrasında yardımcı hakem Muharrem Yılmaz'ın yaralanması nedeniyle mücadelenin iptal edildiği bildirildi. Karşılaşma ile ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) verecek. Bursaspor, 5. hafta sonunda maç eksiğine rağmen 12 puanla liderliğini sürdürdü.  Spor Toto Süper Lig'de oluşan puan durumu şöyle: /* TAKIMLAR                     O   G   B   M   A   Y  AV   P  ----------------------------------------------------------- 1.BURSASPOR                  4   4   0   0   7   1   6  12 2.TRABZONSPOR                5   3   1   1  12   6   6  10 3.BEŞİKTAŞ                   5   3   1   1  10   4   6  10 4.KAYSERİSPOR                5   3   1   1   7   3   4  10 5.İSTANBUL B.Ş. BLD.SPOR     5   3   0   2   7   5   2   9 6.KARDEMİR KARABÜKSPOR       5   3   0   2   8   7   1   9 7.GALATASARAY                5   3   0   2   6   5   1   9 8.MEDİCAL PARK ANTALYASPOR   5   2   2   1   5   7  -2   8 9.FENERBAHÇE                 5   2   1   2  11   8   3   7 10.ANKARAGÜCÜ                5   2   1   2   7   7   0   7 11.BUCASPOR                  5   1   2   2   4   4   0   5 12.KONYASPOR                 5   1   2   2   5   6  -1   5 13.GENÇLERBİRLİĞİ            5   1   2   2   3   7  -4   5 14.SİVASSPOR                 5   1   2   2   5  11  -6   5 15.GAZİANTEPSPOR             4   0   3   1   2   3  -1   3 16.MANİSASPOR                5   1   0   4   7  12  -5   3 17.ESKİŞEHİRSPOR             5   0   2   3   4   8  -4   2 18.KASIMPAŞA                 5   0   2   3   2   8  -6   2 */

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