-BURSASPOR KULÜBÜ BAŞKANI YAZICI: "HEPİMİZ ÇOK ÜZGÜNÜZ" BURSA (A.A) - 07.05.2011 - Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, ''Hepimiz çok üzgünüz, ancak yaşananlar Bursaspor Kulübü'ne mal edilemez'' dedi. Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa Valisi Şahabettin Harput'un iki takım taraftarları arasındaki husumetin sona ermesi için böyle bir karar aldığını anımsattı. Yazıcı, şöyle konuştu: ''Tabii ki, kendisi olayların buralara geleceğini tahmin etmemiştir. Burada Beşiktaş Kulübü'ne veya taraftarlarına yapılan herhangi bir müdahale yoktur. Olaylar, Bursaspor taraftarının, Beşiktaş taraftarının maça gelmemesini istemesi nedeniyle yaşanmıştır. Yaşanan olaylar tamamen emniyet güçleriyle Bursaspor taraftarları arasında geçmiştir. Yol emniyetinin alınmaması nedeniyle yaşanmıştır.'' Bir gazetecinin, ''Futbol Federasyonu üyelerinden birinin canlı yayında maçın iptal olduğunu ve maçla ilgili kararı Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun vereceğini söylediğini'' hatırlatması üzerine Yazıcı, şöyle konuştu: ''Bu karar kesinlikle yanlış bir karardır. Olayların hiçbir şekilde Beşiktaş Kulübü ve taraftarlarıyla alakası yoktur. Bu karşılaşma oynatılmalıdır, ancak Beşiktaş taraftarının gelmeyeceği bir şekilde yapılmalıdır. Ancak bugünden sonra iki takım taraftarlarının birbirlerinin deplasmanına gitme ihtilali de çok zor görünüyor. Beşiktaş taraftarı buraya gelseydi belki daha da istenmeyen olaylar yaşanabilirdi. Ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmada yaşananalar ve Beşiktaş taraftarının tutumu olayların başlangıcı oldu. Hepimiz çok üzgünüz, ancak yaşananlar Bursaspor Kulübü'ne mal edilemez.'' ''TÜRK SPORUNA GEÇMİŞ OLSUN'' Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Metin Keçeli, stat dışında çıkan olaylar nedeniyle iptal edilen Spor Toto Süper Lig'deki Bursaspor-Beşiktaş maçıyla ilgili olarak, ''Türk sporuna geçmiş olsun'' dedi. Yaşanan olayları Lig TV'ye anlatan Keçeli, ''Türk sporuna geçmiş olsun, maalesef bunu da gördük'' diye konuştu. Bursasporlu yöneticilerin otele kadar gelip, kendilerini ziyaret ettiğini anlatan Keçeli, ''Bu olay hiçbir kulübe mal edilemez. Bu olay Türk sporunun geleceği konusunda bizi endişeye düşürmektedir. Bu, Türk sporunda milat olmalı. Çok iyi ders almalıyız. Yalnız Bursa'ya ve Beşiktaş'a değil, Türk sporuna geçmiş olsun'' ifadelerini kullandı.