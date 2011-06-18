-BURSASPOR KULÜBÜ BAŞKANI YAZICI TUTUKLANDI BURSA (A.A) - 17.06.2011 - Bursaspor ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı'nın da bulunduğu 9 kişiden 4'ü tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma çerçevesinde, ''Suç işlemek için örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, zimmet, resmi evrakta sahtecilik, soruşturma gizliliğini ihlal, güveni kötüye kullanma ve mal varlığını bildirmeme'' suçlarından gözaltına alınan Bursaspor Kulübü Başkanı İbrahim Yazıcı, İkinci Başkan Haluk Özkıyıcı, eski İkinci Başkan Osman Çelik, Bursaspor Kulübü Genel Müdürü Osman Nuri Biçer, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Zanlılardan, yönetim kurulu üyesi Hasan Saltan ve kulüp muhasebecisi Sema Çavuşoğlu ise nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu arada, Cumhuriyet Savcısı tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderilen yönetim kurulu üyesi Öztürk Yazıcı'nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.