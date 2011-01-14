-BURSASPOR KULÜBÜ BAŞKANI GÜVEN TAZELEDİ BURSA (A.A) - 13.01.2011 - Bursaspor Kulübünün, açık oylamayla yapılan olağanüstü genel kurulundaki seçimde, Kulüp Başkanı İbrahim Yazıcı güven tazeledi. Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen genel kurula, oy kullanma hakkı bulunan 1779 üyeden 546'sı katıldı. Genel kurulda verilen önerge gereği açık oylama yapıldı. İbrahim Yazıcı başkanlığındaki yönetim, oy birliğiyle güven tazeledi. Oylama işleminin ardından söz alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yeniden göreve seçilen İbrahim Yazıcı başkanlığındaki yönetime herkesin destek vermesi gerektiğini söyledi. Bursa'ya 45 bin kişilik yeni bir stat kazandırma adına önemli bir çalışma başlattıklarını hatırlatan Yazıcı, ''Stadın ihalesi önümüzdeki ay yapılacak ve 1,5 yıl içinde bitirmek istiyoruz. İbrahim Yazıcı ve yeni yönetimini kutluyor, desteğimizin devam edeceğini belirtmek istiyorum'' dedi. Bazı kongre üyeleri Recep Altepe'nin konuşmasının ardından, ''Olacak olacak olacak o kadar, stadyum yerinde kalacak o kadar'' şeklinde tezahürat yaptı. İbrahim Yazıcı, kongrenin ardından teşekkür konuşması yapmadı. Bursaspor Yönetim Kurulu üyeleri, toplu halde basın mensuplarına poz verdi.