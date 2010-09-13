-BURSASPOR KASASINI DOLDURACAK BURSA (A.A) - 13.09.2010 - Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek tek takım olan Bursaspor, adeta kasasını dolduracak. Alınan bilgiye göre, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılım payı olarak 7,1 milyon avro kazanan yeşil-beyazlı takım, gruplara katılan her takıma verilen 3,8 milyon avroyu da kasasına koydu. Grupta 6 maç yapacak olan Bursaspor, maç başına 550 bin avro olmak üzere toplamda 3,3 milyon avroya da sahip oldu. Böylece Bursaspor, hiç maç kazanamasa bile 14,2 milyon avro, kasasına girmiş olacak. Gruptaki ilk maçını yarın İspanya'nın önde gelen kulüplerinden Valencia ile yapacak yeşil-beyazlı takım, bu maçı kazandığı takdirde 800 bin avro, berabere bitmesi halinde ise 400 bin avro kazanacak. Yeşil-beyazlı takım, grupta aldığı puana göre de para alacak. Bursaspor eğer grupları geçip ikinci tura yükselirse 3,3 milyon avronun daha sahibi olacak. Ayrıca Bursaspor, yayın haklarından da para kazanacak. Ulusal yayın pazarının değerine göre yeşil-beyazlı takımın yayın haklarından da 10 milyon avro alacağı tahmin ediliyor. Tüm bu hesaplar ışığında Bursaspor'u yayın haklarıyla birlikte gruptan çıkamasa bile yaklaşık 24 milyon avro gelir bekliyor. -15. SINAVINDA Yeşil-beyazlı takım, kuruluşundan sadece 13 yıl sonra 1974-75 sezonunda Türkiye Kupası finalisti olarak Avrupa Kupa Galipleri Kupası'na katıldı. Çeyrek finalde dönemin en önemli takımlarından biri olan ve o yıl kupayı kazanacak Dinamo Kiev'e iki maçta da yenilerek elendi. Bu maçların bir özelliği de Dundee United'ın kadrosunda, bu sezon Bursaspor'un karşılaşacağı İskoç takımı Glasgow Rangers'ın teknik direktörlüğünü yapan İngiliz Walter Smith'in yer almasıydı. Bursaspor, 1986-87 sezonunda da bu kez kupa şampiyonu olarak Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda Türkiye'yi temsil etti. Şanssız bir kura çeken yeşil-beyazlı takım, ilk turda eşleştiği Ajax'a sahasında 2-0, deplasmanda da 5-0 yenilerek turnuvaya erken veda etti. Kadrosunda Marco Van Basten, Frank Rijkaard, Danny Blind, Rob Witschge, Aron Winter gibi isimleri bulunduran Ajax, şampiyona sonunda kupayı müzesine götürdü. Bursaspor 1994-95 sezonunda ligi 6. sırada bitirerek UEFA Intertoto Kupası'na katılma hakkı elde etti. Grup maçlarında fırtına gibi esen yeşil-beyazlı takım, son maçta evinde Almanya'nın Karlsruher SC takımını ağırladı. Normal süresi 2-2, uzatma devreleri sonucunda 3-3'lük skorla biten maç, penaltılara gitti. Penaltı atışları sonucu turu geçen taraf, Karslruher SC takımı oldu. Bursaspor, bu tarihten sonra bu yıla kadar bir daha Avrupa kupası maçlarında mücadele etme hakkını elde edemedi. Valencia maçıyla Avrupa kupalarında ilk kez bir İspanyol takımıyla karşılaşacak olan Bursaspor, Avrupa'da oynadığı 14 maçın 6'sını kazanırken, 4 de yenilgi aldı. -EN GOLCÜ İSİM ERCÜMENT Avrupa arenasında 2 kez UEFA Kupa Galipleri Kupası, bir kez de Intertoto Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden yeşil-beyazlı takım, oynadığı 14 maçta rakip fileleri 26 kez havalandırdı. Bursaspor'un Avrupa'daki ilk golünü 1974-75 sezonunda 4-2 kazanılan Finn Harps maçının 19. dakikasında Ali attı. Avrupa kupalarındaki penaltı atışları hariç son gol ise Ercüment Şahin'den geldi. 1994-95 sezonu Intertoto Kupası'ndaki Karlsruher maçının 97. dakikasında rakip fileleri havalandıran Ercüment, ayrıca yeşil-beyazlı takımın Avrupa'daki en golcü ismi oldu. Ercüment, Bursaspor'un fırtına gibi estiği Intertoto Kupası maçlarında toplam 7 gol atma başarısını gösterdi. Ercüment'in ardından en fazla golü ise Bursaspor'un geleneksel gol sevinç gösterisi ''Timsah Yürüyüşü''nün mucidi, Musisi attı. Musisi, yeşil-beyazlı forma altında Avrupa'da 4 kez ağları havalandırdı. Aynı dönemde forma giyen Levent, Baliç ve Turan da ikişer golle takımlarına katkı sağladı.