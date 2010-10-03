Bursaspor ilk puan kaybını yaşadı

T24- Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında lider Bursaspor Ali Sami Yen Stadı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.





Maçın 86. dakikasında Batalla'nın bir topu direkten geri geldi. İki takım da ellerine geçirdikleri fırsatları değerlendiremeyince 1'er puan razı oldular. Federasyon Gaziantepspor-Bursaspor maçı ile ilgili kararını daha vermediği için 1 karşılaşması eksik olan Bursaspor puanını 16'ya yükseltirken, bu sezon ligdeki ilk kaybını yaşadı. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise puanını 10'a yükseltti.



Bir arbede 3 sarı kart!

Bursaspor ilk dakikalarda özellikle soldan Ozan ipek, sağdan ise Volkan Şen ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor kalesinde etkili olmaya çalıştı. Maçın 15. dakikasında kadar iki takım da çok önemli bir pozisyona giremez iken, bu dakikada Gökhan Süzen ile Hüseyin arasında çıkan tartışmaya sonradan Volkan Şen de dahil olunca sahada kısa süreli bir arbede yaşandı. Bu olayı dışardan takip eden Mustafa Kamil Abitoğlu 3. oyuncuyu da sarı kartla cezalandırdı.



Volkan Şen mutlak golü kaçırdı!

Maçın 21. dakikasında Volkan Şen müthiş bir çalımla Can'dan sıyrıldı, kaleci Hasagiç ile karşı karşıya kaldı ama vuruşunda Hasagiç başarılıydı. İlk 30 dakikalık süreçte İstanbul Büyükşehir Belediyespor Bursaspor kalesinde istediği pozisyonlara giremedi. Bursa savunması İstanbul Büyükşehir Belediyespor ataklarında başarılıydı. Bursaspor'un ataklarının başlangıcında ise hep Insua ön plandaydı.



İbrahim Akın karşı karşıya atamadı

Maçın 38. dakikasında aldığı pasla soldan ceza alanına giren İbrahim Akın kaleci Ivankov ile karşı karşıya kaldı ama vuruşunda kaleci başarılıydı. Hemen 1 dakika sonrasında ise Turgay'ın müthiş rövaşatasını kaleci Hasagiç kornere çeldi ve golü önledi. İlk yarının sonlarında maçın temposu arttı. Karşılaşmanın 43. dakikasında soldan ceza alanına giren Volkan Şen'in vuruşu yan ağlarda kaldı. İlk yarının uzatma bölümünde ise bu sefer Ozan İpek çok önemli bir pozsiyondan yararlanamadı. Kalan bölümde gol olmayınca, ilk yarı golsüz eşitlikle noktalandı.



Insua-Batalla değişikliği

Maçın ikinci yarısına Bursaspor daha istekli başladı ve sağlı sollu ataklarla İstanbul Büyükşehir Belediyespor kalesine yüklenmeye başladı. Maçın 56. dakikasında Bursaspor'dan Insua oyundan çıkarken, Batalla oyuna dahil oldu. Maçın 58. dakikasında İbrahim Akın'ın soldan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında iyi yükselen Can Arat yaptığı kafa vuruşu ile gole yaklaştı ama başarılı olamadı.



İBB zorladı ama olmadı

Maçın 70. dakikasında Herve Tum ile gole yaklaşan İstanbul Büyükşehir Belediyespor öne geçme fırsatını kullanamadı. Aynı dakikada ise Bursaspor oyuncu değişikliğine gitti. Ozan İpek yerini Sercan Yıldırım'a bıraktı. Maçın son bölümlerinde iki takım da tempolarını artırdı. Maçın 79. dakikasında İskender'in şutunu Ivankov bacakları ile önledi. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ilk yarıya göre ikinci yarı daha istekli oynadı.



Batalla direğe takıldı!

Karşılaşmanın 86. dakikasında Vederson'un soldan geliştirdiği atakta ceza alanında topu alan Batalla'nın vuruşunu son anda parmaklarının ucu ile kurtaran Hasagiç'ten seken top üst direkten geri geldi. Dönen topa Nunez kafa ile vurdu o top da üst direkten geldi ama Nunez'in pozisyonunda ofsayt belirlendi. Maçın 90. dakikasında bu sefer ceza alanında müsait pozisyonda Nunez'in vuruşunu Marcin Kuş önledi ve Bursaspor mutlak bir golü kaçırdı. Kalan bölümlerde başka gol olmayınca karşılaşma başladığı gibi bitti. Bu sonuçla Bursaspor ligdeki ilk puan kaybını yaptı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor defansının hatasında topu kapan Turgay'ın ceza yayı üzerinden yaptığı sert vuruşta, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.





21. dakikada Turgay'ın ara pasıyla ceza sahası önünde hareketlenen Volkan, defanstan da sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kalırken, vuruşunda Hasagiç'in müdahale ettiği meşin yuvarlağı İstanbul Büyükşehir Belediyespor defansı uzaklaştırdı.





36. dakikada Insua'nın pasıyla sağ kanatta hareketlenen Mustafa Keçeli'nin ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Hasagic'de kaldı.





39. dakikada Gökhan Süzen'in ara pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren İbrahim Akın'ın sert şutunda top kaleciden dönerken, pozisyonun devamında Gökhan süzen'in ceza sahası önünden vuruşunda ise meşin yuvarlak Bursaspor defansında kaldı.





40. dakikada İstanbul Büyükşehir Belediyespor ceza sahası içinde oluşan karambolde, Turgay Bahadır'ın rövaşata ile yaptığı vuruş sonrası kaleci Hasagic topu tokatlayarak kornere çeldi.

43. dakikada sağ kanattan çalımlarla İstanbul Büyükşehir Belediyespor ceza sahasına giren Volkan'ın dar açıya rağmen vuruşunda, top yandan az farkla auta çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

58. dakikada ceza sahası sol çaprazından İbrahim Akın'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde Can'ın yaptığı kafa vuruşu sonrası top üsten auta çıktı.

63. dakikada soldan İskender'in ceza sahasına yaptığı ortada, kale önünde Tum'un kafa vuruşu istediği gibi olmadı ve top üsten auta gitti.





70. dakikada sağdan İskender'in ortasında, arka direkte Tum'dan önce araya giren Bursaspor defansı, topu kornere göndererek önemli bir tehlikeyi önledi.

76. dakikada soldan İstanbul Büyükşehir Belediyespor ceza sahasına giren Volkan'ın yerden sert şutunda, top ön direğe yakın bir şekilde auta çıktı.





80. dakikada ceza sahası sol çaprazında Gökhan Süzen'un kullandığı serbest vuruşta, barajdan seken topa Mahmut'un vuruşu defansa çarparken, kale önünde İskender'in şutunda ise kaleci Ivankov meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.





86. dakikada soldan çalımlarla atağa kalkan Vederson'un pasında, ceza sahası içinde Batalla'nın vuruşu sorası kaleci Hasagic'in de müdahale ettiği top üst direkten dönerken, pozisyonun devamında Nunez ofsaytta kalınca tehlike sona erdi.



İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: 0 - BURSASPOR: 0



Stat: Ali Sami Yen

Hakemler: Mustafa Kamil Abitoğlu, Ekrem Kan, Muhittin Gürses

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Hasagic, Kus, Serhat, Can, Ekrem, Mahmut, Gökhan Süzen, Holmen (Dk. 82 Efe), Tevfik (Dk. 60 İskender), Tum, İbrahim Akın (Dk. 82 Hasan Ali)

Bursaspor: Ivankov, Mustafa Keçeli, Ömer, İbrahim, Vederson, Volkan, Hüseyin, Bekir, Ozan (Dk. 70 Sercan), Turgay (Dk. 85 Nunez), Insua (Dk. 56 Batalla)

Sarı Kartlar: Dk. 16 Gökhan Süzen, Dk. 39 Holmen, Dk. 80 Kus (İstanbul Büyükşehir Belediyespor), Dk. 16 Hüseyin, Dk. 16 Volkan, Dk. 79 Vederson (Bursaspor)



