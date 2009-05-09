Bursaspor hız kesmedi



Bu sezon Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefleyen Bursaspor, 31. hafta karşılaşmasında Konyaspor'u 3-0 yendi.



Turkcell Süper Lig'in 31. haftasında Bursaspor ile Konyaspor, Bursa Atatürk Stadı'nda karşı karşıya geldi.



Mücadelenin ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlanırken, ev sahibi Bursaspor aradığı golü 64. dakikada Sercan'la buldu ve 1-0 öne geçti.



Mutlak 3 puanı hedefleyen Bursaspor 80. dakikada Bekir Ozan'ın attığı golle skoru 2-0'a taşırken, 87. dakikada Gökhan Güleç maça son noktayı koydu ve yeşil-beyazlılar 3-0'lık skorla 3 puanın sahibi oldu.



Üst üste üçüncü galibiyetini alan Bursaspor, 31. hafta sonunda puanını 54'e yükseltirken, 54 puanlı Fenerbahçe ve 55 puanlı Galatasaray'ı takibini sürdürdü.



Ligde kalma mücadelesi veren Konyaspor ise 35 puan ve averajla 16. sıraya geriledi ve düşme hattına geldi.



BURSASPOR: 3 - KONYASPOR: 0

Stat: Atatürk

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Serkan Akarca

Bursaspor: Yavuz Eraydın, Ali, Serdar, Tuna, Veli, Mustafa Keçeli, Kirita, Bekir (Dk. 84 Kemal ?), Ozan, Sercan (Dk. 81 Romaschenko), Shin (Dk. 89 Gökhan ?)

Konyaspor: Oğuzhan, Mihajlov, Ömer (Dk. 82 Musa), Kratochvil, Mehmet, Fahri (Dk. 67 Poljac), Mustafa, Cihan, Celalettin, Erdal (Dk. 73 Zafer), Serhat

Goller: Dk. 64 Sercan, Dk. 80 Bekir Ozan, Dk. 90 Gökhan (Bursaspor)

Sarı Kart: Dk. 53 Serdar, Dk. 64 Sercan (Bursaspor)



İLK YARI



3. dakikada Bekir Ozan'ın mükemmel ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Sercan, kaleci Oğuzhan'ı iki kez çalımladıktan sonra topa çaprazdan sert vurdu. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



6. dakikada sağ kanatta kazanılan serbest atışı kullanan Ali Tandoğan, topu penaltı noktasına doğru ortaladı. Penaltı noktası üzerinden Ozan'ın kafa vuruşunda top kaleci Oğuzhan'da kaldı.



8. dakikada Konyaspor atağında sol kanattan kazanılan serbest atışı kullanan Serhat, topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Pozisyonu iyi takip eden Ömer'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.



20. dakikada Ozan, sol kanatta korner bayrağı önünde bulduğu bekletmeden penaltı noktasına doğru ortaladı. Pozisyonu iyi takip eden Sercan'ın kafa vuruşunda kaleci Oğuzhan, topa iki hamlede sahip oldu.



28. dakikada Bursaspor'un, kalecisi Yavuz'un başlattığı hızlı atakta, Bekir önünde bulduğu topu bekletmeden sağ kanattan hareketlenen Ali Tandoğan'ın önüne aktardı. Ali de topu Sercan'ın önüne attı. Bu oyuncunun yerden vuruşunda kaleci Oğuzhan'a çarpan top, kornere çıktı.



Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.



İKİNCİ YARI



İkinci yarının ilk tehlikeli atağını 51. dakikada Bursaspor geliştirdi. Kirita, cepheden kaleye yaklaşık 25 metreden topa sert vurdu. Meşin, yuvarlak direğin hemen yanından auta çıktı.



64. dakikada Bursaspor aradığı golü buldu. Konyasporlu defans oyuncularının kısa paslaşma yaptığını gören Shin, araya girip kaptığı topu bekletmeden Sercan'ın önüne attı. Genç golcü, ceza yayı üzerinden güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0



72. dakikada Konyaspor'un orta sahaya yakın yerden kullandığı serbest atışı kullanan Erdal, kaleci Yavuz'un ileri açıldığını görünce topu direkt kaleye gönderdi. Üst direğe çarpan top auta çıktı.



79. dakikada Bursaspor farkı 2'ye çıkırdı. Sercan, orta alandan gelen topu bekletmeden soldan hareketlenen Bekir Ozan'ın önüne aktardı. Bu oyuncunun güzel vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0



90. dakikada Bursaspor üçüncü golü buldu. Bekir Ozan, topu sağdan hareketlenen Ali'nin önüne aktardı. Ceza sahasına giren Ali Tandoğan, meşin yuvarlağı Gökhan'ın önüne attı. Gökhan, topu plase bir vuruşla boş kaleye gönderdi.



Bursaspor, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

