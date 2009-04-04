Bursaspor hız kesmedi



Bursaspor, Turkcell Süper Lig'in 26. haftasında Ankaraspor'u Romaschenko ve Ömer'in golleriyle 2-0 yenerek puanını 41'e yükseltti.



İkinci yarıdaki kötü gidişe dur demek isteyen Ankaraspor, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi mağlup eden Bursaspor'u Yenikent ASAŞ Stadı'nda ağırladı.



Bursaspor, ilk yarıda bulduğu iki golle Ankaraspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etmeyi başardı.



Deplasmanda olmasına rağmen maça hızlı başlayan Bursaspor, aradığı golü 25. dakikada Romaschenko ile buldu: 0-1



Ankaraspor savunmasının hatalarını iyi değerlendiren konuk takım, Ömer'in 36. dakikada kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi. Kalan sürede başka gol olmazken, ilk yarı 2-0 Bursaspor'un üstünlüğüyle sona erdi.



Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi ve Bursaspor sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Bursaspor puanını 41'e yükseltirken, Ankaraspor da 36 puanda kaldı.



ANKARASPOR: 0 - BURSASPOR: 2

Stat: Yenikent ASAŞ

Hakemler: Hakan Özkan, Bahattin Duran, Orkun Aktaş

Ankaraspor: Senecky, Erhan, Ediz, Batak, Ramazan Kahya, Mehmet Çakır, Hürriyet, Adem, Bilal, Neca, Murat Tosun

Bursaspor: Ivankov, Ali, Ömer, Tuna, Mustafa Keçeli, Volkan, Kirita, Mustafa Sarp, Romaschenko, Sercan, Shin Young

Goller: Dk. 25 Romaschenko, Dk. 36 Ömer (Bursaspor)



MAÇTAN DAKİKALAR



3. dakikada ceza alanı sağ çaprazından Bilal'in sert şutunda, kaleci Ivankov son anda topu kornere çeldi.



4. dakikada Bilal'in sağ taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Batak'ın kafa vuruşunda, top üst direkten döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



13. dakikada Bursaspor'un kazandığı serbest atışta, Ali Tandoğan topu Romaschenko'nun önüne bıraktı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



25. dakikada Volkan'ın sağ taraftan ortaladığı topu ceza alanı içindeki Sercan, müsait durumdaki Romaschenko'ya çıkardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan uzak direğe gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.



36. dakikada Bursaspor'un sağ taraftan kullandığı korner atışında, ceza alanında oluşan karambolde topa son dokunan Ömer, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 2-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı Bursaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



