Bursaspor hazırlık maçında Yeşil Bursa'ya gol yağdırdı: 7-0

Cemal EKENTOK- Gürkan DURAL/ BURSA (DHA)- SÜPER Lig’in 3\'üncü haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıkları Özlüce Tesisleri’nde akşam üzeri 3\'üncü Lig\'de mücadele eden Pilot takımı Yeşil Bursa AŞ ile yapılan antrenman maçıyla devam etti.

Özlüce Tesisleri’nde oynanan karşılaşmayı Başkan Ali Ay ve Yönetim kurulu üyeleri de takip etti. Yeni transfer Ekoko’nun ilk 45 dakikada forma giydiği mücadelenin ilk yarısında Bursaspor\'un gollerini, 11\'inci dakikada Furkan Soyalp, 15\'inci dakikada Dzon Delarge, 20 ve 43\'üncü dakikalarda Sinan Bakış attı. Karşılaşmanın ikinci devresinde yedek ağırlıklı Bursaspor, 61 ve 75\'inci dakikada Yusuf Abdullah ile 80\'inci dakikada Sinan Bakış golleriyle 7-0 kazandı.

