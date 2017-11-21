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Spor

Bursaspor günü çift idmanla noktaladı

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) Bursaspor, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürürken Pablo Martin Batalla ise takımdan ayrı düz koşu yaptı

21 Kasım 2017 21:31

Gürkan DURAL / BURSA, (DHA)

Bursaspor, Kardemir Karabükspor maçının hazırlıklarını sürdürürken Pablo Martin Batalla ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Kardemir Karabükspor\'u konuk edecek olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına çift idmanla devam etti. Sabah saatlerindeki idmanda kondisyon salonunda çalışan yeşil beyazlı ekip, ısınma hareketlerinin ardından kondisyon aletleriyle güç depoladı. Ardından akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri\'nde bir araya gelen yeşil-beyazlı ekip, bu kez sahada çalıştı. Teknik direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman topla koordinasyon çalışmasıyla devam etti. Daha sonra dar alanda jokerli kontrol pas oyunu oynayan Bursasporlu oyuncular, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.
Sağ kasık adalesinde 1\'inci derece zorlanma olan ve bu nedenle dün yapılan idmana katılamayan Pablo Martin Batalla ise bugün takımdan ayrı düz koşu yaptı.
BİLETLER SATIŞA ÇIKIYOR
Öte yandan Bursaspor\'un 26 Kasım pazar günü saat 14.00’de Büyükşehir Belediye Stadı\'nda ağırlayacağı Kardemir Karabükspor maçının biletleri yarın saat 10.00 itibariyle satışa çıkacak.
Bilet fiyatlar ise şöyle;
VIP 1.BALKON: 200,00 TL
VIP 2.BALKON: 200,00 TL
BATI ALT TRİBÜN: 100,00 TL
SPOR TOTO ALT TRİBÜN: 50,00 TL
SPOR TOTO ÜST TRİBÜN: 40,00 TL
GÜNEY KALE ARKASI (TEKSAS): 20,00 TL
TOFAŞ TRİBÜNÜ : 20,00 TL
MİSAFİR TRİBÜNÜ:  26,00 TL

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